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Баскетбол Спорт

Центровой Евгений Минченко возвращается в БК "Самара"

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центровой Евгений Минченко, когда-то начинавший в БК "Самара" российский этап своей карьеры, возвращается в клуб, сообщает пресс-служба "Самары".

Фото: пресс-служба БК "Самара"

31-летний спортсмен выступал за БК "Киев" (2011/2012), латвийские команды "Лиепая" (2012/2013) и "Сальдус" (август 2013 — февраль 2014), БК "Одесса" (февраль 2014 — февраль 2015), "Самару" (август 2015 — январь 2018), "Рязань" (январь–апрель 2018), "Купол-Родники" (2018-2020), "Автодор" (2020-2023), МБА (2023-2025).

Включен в символическую пятерку чемпионата Суперлиги (2020).

Обладатель специального приза "Самый зрелищный игрок Суперлиги" (2020).

Бронзовый призер Кубка России (2025).

В сезоне-2024/2025 провел 44 матча в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 5,8 очка и делал 4,8 подбора.

В 2015–2017 гг. провел за "Самару" 86 матчей в Суперлиге и Кубке России.

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