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Баскетбол Спорт

Форвард сборной России Александр Петенев продолжит карьеру в БК "Самара"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Форвард сборной России Александр Петенев продолжит карьеру в БК "Самара".

Фото: БК Самара

Родился 24 ноября 2000 года. Рост 197 см.

С 2016 по 2025 годы выступал за юношескую, молодежную и основную команды "Автодора" (в январе–марте 2022 г. на правах аренды провел несколько матчей за владивостокское "Динамо"). Сезон-2025/2026 провел в "Уралмаше".

Победитель первенства ДЮБЛ, включен в символическую пятерку турнира (2018). Победитель конкурса по броскам сверху Матча звезд Единой Лиги ВТБ (2020).

Выступал за резервные сборные России, участник чемпионата Европы U18 (2018) и чемпионата мира U19 (2019). Игрок национальной сборной России.

В сезоне-2025/2026 в составе "Уралмаша" принял участие в 24 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 1,5 очка и делал 1,3 подбора.

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Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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