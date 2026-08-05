Форвард сборной России Александр Петенев продолжит карьеру в БК "Самара".

Родился 24 ноября 2000 года. Рост 197 см.

С 2016 по 2025 годы выступал за юношескую, молодежную и основную команды "Автодора" (в январе–марте 2022 г. на правах аренды провел несколько матчей за владивостокское "Динамо"). Сезон-2025/2026 провел в "Уралмаше".

Победитель первенства ДЮБЛ, включен в символическую пятерку турнира (2018). Победитель конкурса по броскам сверху Матча звезд Единой Лиги ВТБ (2020).

Выступал за резервные сборные России, участник чемпионата Европы U18 (2018) и чемпионата мира U19 (2019). Игрок национальной сборной России.

В сезоне-2025/2026 в составе "Уралмаша" принял участие в 24 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 1,5 очка и делал 1,3 подбора.