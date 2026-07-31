БК "Самара" заключил новый контракт с форвардом Дмитрием Чебуркиным

Новый контракт с баскетбольным клубом "Самара" заключил форвард Дмитрий Чебуркин. Соглашение рассчитано на один сезон.
Чебуркин — еще один игрок, который является воспитанником самарской школы баскетбола — важнейший момент продолжения вектора развития нашего клуба. Наступающий сезон станет вторым для 28-летнего форварда в составе нашей команды. В минувшем чемпионате Единой Лиги ВТБ Дмитрий Чебуркин провел за "Самару" 31 матч. Его средние показатели — 11,8 очков, 3,7 подборов и 1,7 результативных передач.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!