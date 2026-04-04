БК "Самара" на своей площадке уступил ЦСКА

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 4 апреля, БК "Самара" на своей площадке уступил ЦСКА со счетом 72:109, сообщает пресс-служба волжан.

Москвичи сразу пошли в атаку: 0:10 после двух с половиной минут. Треха от Михаила Кулагина и данк Дмитрия Халдеева ситуации не изменили. После шести сыгранных минут разница достигла 17 очков, еще через пару минут — "-25" (7:32).

В начале второй четверти пару атак реализовал Никита Косяков, в концовке инициативу в нападении на себя взял Данила Чикарев. Но соперник на каждое попадание самарцев отвечал двумя-тремя своими, продолжая наращивать преимущество. Защита хозяев так и не нашла способов хоть как-то остановить столичный каток: 26:64 к большому перерыву.

Третий период "Самара" начала поувереннее. Две трехи от Данилы Походяева, очередные попадания от Никиты Косякова — чтобы набрать 10 очков, команде понадобилось чуть более двух минут. ЦСКА вполне мог себе позволить чуть подпустить хозяев в счете: разница по-прежнему оставалась более чем солидной. Даже в концовке четверти, когда 7 очков за полторы минуты набрал Дмитрий Халдеев, москвичи удержались на рубеже в 30+. Хотя отдельную десятиминутку самарцы все же выиграли: 22:19.

И в заключительной четверти продолжили если не погоню, то уж биться на максимуме. Три трехи за пару минут в цель отправил Данила Походяев, в какой-то момент включился Александр Кузнецов, в концовке очередные трехи в кольцо ЦСКА прилетели от Михаила Кулагина и все того же Походяева, но общей ситуации это не изменило. 72:109 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 8 апреля в Перми.

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

