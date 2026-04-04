В субботу, 4 апреля, БК "Самара" на своей площадке уступил ЦСКА со счетом 72:109, сообщает пресс-служба волжан.

Москвичи сразу пошли в атаку: 0:10 после двух с половиной минут. Треха от Михаила Кулагина и данк Дмитрия Халдеева ситуации не изменили. После шести сыгранных минут разница достигла 17 очков, еще через пару минут — "-25" (7:32).

В начале второй четверти пару атак реализовал Никита Косяков, в концовке инициативу в нападении на себя взял Данила Чикарев. Но соперник на каждое попадание самарцев отвечал двумя-тремя своими, продолжая наращивать преимущество. Защита хозяев так и не нашла способов хоть как-то остановить столичный каток: 26:64 к большому перерыву.

Третий период "Самара" начала поувереннее. Две трехи от Данилы Походяева, очередные попадания от Никиты Косякова — чтобы набрать 10 очков, команде понадобилось чуть более двух минут. ЦСКА вполне мог себе позволить чуть подпустить хозяев в счете: разница по-прежнему оставалась более чем солидной. Даже в концовке четверти, когда 7 очков за полторы минуты набрал Дмитрий Халдеев, москвичи удержались на рубеже в 30+. Хотя отдельную десятиминутку самарцы все же выиграли: 22:19.

И в заключительной четверти продолжили если не погоню, то уж биться на максимуме. Три трехи за пару минут в цель отправил Данила Походяев, в какой-то момент включился Александр Кузнецов, в концовке очередные трехи в кольцо ЦСКА прилетели от Михаила Кулагина и все того же Походяева, но общей ситуации это не изменило. 72:109 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 8 апреля в Перми.