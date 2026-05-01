Артем Пивцайкин отправится в сборную России на летний просмотровый сбор

Защитник БК "Самара" Артем Пивцайкин вошел в список 20 игроков, которые отправятся на просмотровый сбор мужской национальной команды, сообщает пресс-служба клуба.
Просмотровые тренировки пройдут с 1 по 7 июня в подмосковном Парамоново, по их результатам часть игроков может попасть в основной состав для дальнейших тренировочных мероприятий.
С 7 по 10 июня команда соберется в УТЦ "Новогорск", а с 10 по 25 июня переместится в Сочи, где будет готовиться к серии товарищеских матчей, которые состоятся в конце июня.
Последние комментарии
