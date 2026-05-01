Артем Пивцайкин отправится в сборную России на летний просмотровый сбор Команда "Тольяттиазота" по баскетболу - призер чемпионата Приволжского федерального округа БК "Самара" на выезде уступил МБА-МАИ Защитник Михаил Кулагин покидает БК "Самара" Баскетбольная "Самара" в последнем матче сезона проиграла "Пари НН"

Артем Пивцайкин отправится в сборную России на летний просмотровый сбор

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Защитник БК "Самара" Артем Пивцайкин вошел в список 20 игроков, которые отправятся на просмотровый сбор мужской национальной команды, сообщает пресс-служба клуба.

Просмотровые тренировки пройдут с 1 по 7 июня в подмосковном Парамоново, по их результатам часть игроков может попасть в основной состав для дальнейших тренировочных мероприятий.

С 7 по 10 июня команда соберется в УТЦ "Новогорск", а с 10 по 25 июня переместится в Сочи, где будет готовиться к серии товарищеских матчей, которые состоятся в конце июня. 

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

