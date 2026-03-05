16+
Сюжеты:
Баскетбол Спорт

"Самара" на своей площадке уступила "Уралмашу"

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 4 марта, БК "Самара" на своей площадке уступил "Уралмашу" со счетом 69:73, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: БК Самара

Соперники сразу же ввязались в обмен ударами. Поначалу удачливее были уральцы, но к середине стартовой четверти хозяева выдали рывок 7:0: 11:8 после трехи от Михаила Кулагина. Удержать этот темп, правда. Не удалось, "Уралмаш" перехватил инициативу и вырвался вперед. Но и далеко убежать наша команда ему не позволила: стоило гостям оторваться в концовке периода на 5 очков, Глеб Шейко и Артем Пивцайкин свели разницу к минимуму, 19:20 по итогам десятиминутки.

В начале второй четверти еще одна треха от Михаила Кулагина позволила сравнять счет: 22:22. И капитан же после некоторой паузы положил в цель еще один дальний, вернув "Самаре" лидерство: 25:24 к середине периода. Парой попаданий отметился Дмитрий Чебуркин, фирменный проход удался Никите Михайловскому — наша команда удерживала инициативу. Пусть перевес и был небольшим: 34:31 к большому перерыву.

Пауза хозяев из ритма не выбила. Евгений Минченко и Никита Михайловский помогли команде разогнаться, а Дмитрий Чебуркин довел разницу до максимальных "+9": 44:35 после трех минут в третьей четверти. Гости, впрочем, довольно быстро пришли в себя и сначала подобрались в счете вплотную, а за секунды до конца периода и вовсе повели. Но Данила Походяев успел вернуть самарцам минимальный задел перед последней десятиминуткой: 53:52.

Здесь команде потребовались почти три минуты, чтобы набрать первые очки — лидер за это время вновь поменялся. Треху от Глеба Шейко болельщики встретили ревом восторга, но после нее атака вновь замолчала. И только к середине четвертой четверти удалось, наконец, настичь "заводчан": 59:59 после прохода Михаила Кулагина. Гости вновь оторвались на 4 очка — и снова получили ответ от Кулагина. К сожалению, атакующего порыва капитана было мало: в концовку гости входили с заделом в два точных броска: 64:69 за полторы минуты до сирены.

Дмитрий Чебуркин вроде бы закрутил интригу на максимум своей трехой, команда отбилась в защите, получив возможность в который раз вырваться в лидеры — но на этот раз дальняя попытка Михаила Кулагина цели не достигла. Последние секунды матча соперники провели в "тактических" фолах. Удачливее и хладнокровнее оказались, увы, гости.

69:73 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 11 марта вновь на своей площадке: наша команда примет "Автодор".

