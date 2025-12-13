16+
Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла ЦСКА

МОСКВА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 12 декабря, "Самара" в Москве уступила ЦСКА — 60:113.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Самарцы, казалось, без всякой робости начали матч: пусть они и позволили хозяевам повести в счете, но несколько минут держались совсем рядом. Но в середине первого периода москвичам удался рывок 12:2, они получили двукратное преимущество (12:25 не в пользу "Самары") и завершили четверть с комфортным заделом (19:31). А вторую наша команда и вовсе провалила: всего 4 очка, пропущенный перед большим перерывом рывок хозяев 17:0 — и 23:58 на табло.

В третьей четверти нападение гостей, наконец, заработало. Полетело издали: трехами отметились Данила Походяев, Михаил Кулагин, Андрей Саврасов и Артем Пивцайкин. Но москвичи в атаке набрали просто какой-то невероятный ход: 38 очков за десятиминутку! И только в заключительном периоде они чуть притормозили. И "Самара" провела этот отрезок на равных. Что, впрочем, не сильно сказалось на общем результате.

60:113 — поражение "Самары".

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

