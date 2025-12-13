Баскетбольная "Самара" проиграла ЦСКА

В пятницу, 12 декабря, "Самара" в Москве уступила ЦСКА — 60:113.

Самарцы, казалось, без всякой робости начали матч: пусть они и позволили хозяевам повести в счете, но несколько минут держались совсем рядом. Но в середине первого периода москвичам удался рывок 12:2, они получили двукратное преимущество (12:25 не в пользу "Самары") и завершили четверть с комфортным заделом (19:31). А вторую наша команда и вовсе провалила: всего 4 очка, пропущенный перед большим перерывом рывок хозяев 17:0 — и 23:58 на табло.

В третьей четверти нападение гостей, наконец, заработало. Полетело издали: трехами отметились Данила Походяев, Михаил Кулагин, Андрей Саврасов и Артем Пивцайкин. Но москвичи в атаке набрали просто какой-то невероятный ход: 38 очков за десятиминутку! И только в заключительном периоде они чуть притормозили. И "Самара" провела этот отрезок на равных. Что, впрочем, не сильно сказалось на общем результате.

60:113 — поражение "Самары".