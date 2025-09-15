16+
Баскетбол Спорт

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении БК "Самара"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Региональный арбитражный суд удовлетворил заявление баскетбольного клуба "Самара". В отношении организации ввели процедуру наблюдения. Это первая стадия процедуры банкротства, целью которой является оценить состояние юрлица и определить, как стоит действовать дальше.

Фото: БК Самара

Финансовые проблемы у клуба возникли в конце 2024 года. Сообщалось, что ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. В январе 2025 года БК подал в суд заявление о банкротстве. Согласно материалам дела, долги организации перед кредиторами составляет 165,2 млн рублей и средств на их погашение нет.

Суд назначил временным управляющим БК члена Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александра Маслакова. В течение периода наблюдения он будет заниматься вопросами сохранности имущества должника, анализа его финансового состояния и обеспечения интересов кредиторов. Первый отчет управляющего рассмотрят в декабре.

Областные власти планировали оказать поддержку клубу и подыскать новых спонсоров, но в итоге создали новый БК "Самара", который будет работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО).

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

