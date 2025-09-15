Суд ввел процедуру наблюдения в отношении БК "Самара"

Региональный арбитражный суд удовлетворил заявление баскетбольного клуба "Самара". В отношении организации ввели процедуру наблюдения. Это первая стадия процедуры банкротства, целью которой является оценить состояние юрлица и определить, как стоит действовать дальше.

Финансовые проблемы у клуба возникли в конце 2024 года. Сообщалось, что ряд спонсоров по разным причинам решили прекратить поддержку команды. В январе 2025 года БК подал в суд заявление о банкротстве. Согласно материалам дела, долги организации перед кредиторами составляет 165,2 млн рублей и средств на их погашение нет.

Суд назначил временным управляющим БК члена Союза "Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих" Александра Маслакова. В течение периода наблюдения он будет заниматься вопросами сохранности имущества должника, анализа его финансового состояния и обеспечения интересов кредиторов. Первый отчет управляющего рассмотрят в декабре.

Областные власти планировали оказать поддержку клубу и подыскать новых спонсоров, но в итоге создали новый БК "Самара", который будет работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО).