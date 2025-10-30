В Тольятти волонтеры создали отряд "Импульс" для помощи участникам СВО

"Серебряные" волонтеры отряда "Импульс" микрорайона Поволжский в Тольятти подключились к сбору гуманитарной помощи для российских военнослужащих, как только началась специальная военная операция. Активисты вязали носки, приносили продукты, собирали средства для армии.

Волонтеры обратились за помощью к депутату городской думы Тольятти Василию Воробьеву, он предоставил им помещение для работы в своей общественной приемной, а сам ушел на фронт. Сегодня в этом помещении несколько цехов, волонтеры плетут сети и браслеты выживания, изготавливают пятиточечники и многое другое.

Каждый из волонтеров понимает, что его работа имеет важное значение. Люди видят, что могут внести свой вклад в общее дело, и это вдохновляет их на дальнейшие действия.

В отряде "серебряных" волонтеров "Импульс" состоят люди разных профессий: учителя, медики, воспитатели. Все они так или иначе взаимодействовали с земляками, которые сейчас воюют в зоне специальной военной операции. Многих бойцов они знают лично, кого-то из них лечили, кого-то учили или воспитывали в детском саду. "Разве можем мы бросить своих сыновей и внуков? Тогда какие же мы мамки, если так поступим", - говорят женщины.