16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти волонтеры создали отряд "Импульс" для помощи участникам СВО В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района Народный фронт призывает устанавливать мобильное приложение "Радар. НФ" в целях безопасности Народный фестиваль традиций "Русский характер", Ночь искусств и Большой этнографический диктант: в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства В Самаре на линии выйдут 25 новых автобусов

Общество

В Тольятти волонтеры создали отряд "Импульс" для помощи участникам СВО

ТОЛЬЯТТИ. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Серебряные" волонтеры отряда "Импульс" микрорайона Поволжский в Тольятти подключились к сбору гуманитарной помощи для российских военнослужащих, как только началась специальная военная операция. Активисты вязали носки, приносили продукты, собирали средства для армии.

Волонтеры обратились за помощью к депутату городской думы Тольятти Василию Воробьеву, он предоставил им помещение для работы в своей общественной приемной, а сам ушел на фронт. Сегодня в этом помещении несколько цехов, волонтеры плетут сети и браслеты выживания, изготавливают пятиточечники и многое другое.

Каждый из волонтеров понимает, что его работа имеет важное значение. Люди видят, что могут внести свой вклад в общее дело, и это вдохновляет их на дальнейшие действия.

В отряде "серебряных" волонтеров "Импульс" состоят люди разных профессий: учителя, медики, воспитатели. Все они так или иначе взаимодействовали с земляками, которые сейчас воюют в зоне специальной военной операции. Многих бойцов они знают лично, кого-то из них лечили, кого-то учили или воспитывали в детском саду. "Разве можем мы бросить своих сыновей и внуков? Тогда какие же мы мамки, если так поступим", - говорят женщины.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2