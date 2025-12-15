16+
Театр Культура

В Шостакович Опера Балет состоялась премьера концертной программы "Штраус-бал"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
13 и 14 декабря в преддверии Нового года Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представил премьеру праздничной концертной программы "Штраус-бал" (12+), приуроченной к 200-летию со дня рождения Иоганна Штрауса.

Фото: Анна Рубакова

В программе прозвучали любимые и узнаваемые номера из оперетт: "Летучая мышь", "Цыганский барон", "Венская кровь", фрагменты балета "Штраусиана" и балетные номера на известные произведения композитора.

В концертной программе, которую зрители увидят ещё 16, 17 и 18 декабря в 18:30, принимают участие:

солисты оперной труппы — лауреат международных конкурсов Софья Цимбал, заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин, Екатерина Поздняк, Диля Шагеева, лауреат международного конкурса Роман Николаев, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Ольга Добрыдина, лауреат международных конкурсов Дмитрий Крыжский, лауреат международного конкурса Давид Погосян, Никита Шаров, лауреат международных конкурсов Мария Курьянова, Елена Марченко, Александр Слесарев.

Солисты и артисты балета — Софья Туманова, заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв, Рустам Багапов, Кирилл Богомолов, Константин Леньков, Николай Толстухин, Александра Смоленцева, Маргарита Иванчикова, Юлия Маренина, лауреат международного конкурса Максим Морозов, Марина Накадзима, Илья Горбунов, Анастасия Голощапова, Арина Карасёва, Марьяна Ефимова, Виктория Черкасова, Анна Мария Конингс, лауреат международных конкурсов Нэнэ Сакамото, Таисия Сапожникова, Денис Мазанов.

Хор и оркестр Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Дирижёры — Алишер Бабаев, Андрей Данилов.

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов.

Дирижёр-постановщик — Алишер Бабаев.

Режиссёр-постановщик — Оксана Штанина.

Хормейстер — Максим Пожидаев.

