В Шостакович Опера Балет состоялась премьера концертной программы "Штраус-бал"

13 и 14 декабря в преддверии Нового года Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича представил премьеру праздничной концертной программы "Штраус-бал" (12+), приуроченной к 200-летию со дня рождения Иоганна Штрауса.

Фото: Анна Рубакова