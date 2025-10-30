16+
Театр Культура

Самарский театр "Пластилиновый дождь" ищет новых артистов

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский театр "Пластилиновый дождь" открывает двери для новых участников. 2 ноября коллектив проведет кастинг в свою студию.

Фото: министерство культуры Самарской области

Мероприятие пройдет в Самаре по адресу ул. Льва Толстого, 82, начало в 16:00. Принять участие в отборе приглашают всех желающих старше 18 лет.

Как сообщают организаторы, для участия необходимо предварительно заполнить анкету. Сам кастинг обещает быть динамичным: участникам предстоит не только проявить артистические способности, но и испытать себя в хождении на ходулях. Рекомендуется позаботиться о подходящей для активности одежде и обуви.

Для тех, кто успешно пройдет отбор, театр подготовил обширную бесплатную программу обучения. Будущих артистов ждут занятия по актерскому мастерству, хореографии, пластике на ходулях, а также мастер-классы по созданию реквизита, искусству грима и технологии пошива костюмов.

Этот курс станет полноценным погружением в профессию, а его выпускники пополнят труппу и выйдут на сцену в составе знаменитого "Пластилинового дождя".

Более подробная информация о кастинге доступна в официальной группе театра в социальных сетях.

