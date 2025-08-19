Шостакович Опера Балет стал участником национального проекта "Семья"

Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в 2025 г. стал участником Национального проекта "Семья" и ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн руб. (из федерального бюджета — 19,58 млн руб., из регионального — 2,67 млн руб.).

В частности, была осуществлена модернизация парка светового оборудования. Приобретено 23 светодиодных прожектора, что способствует улучшению визуального восприятия спектакля, уменьшению потребления электроэнергии, созданию более комфортной акустической атмосферы на сцене и в зале.

"Новое световое оборудование дает более широкие возможности для творчества художника по свету: позволяет акцентировать внимание на нужных зонах, помогая создавать выразительные и запоминающиеся художественные образы, выделяя ключевые композиционные элементы. Например, мы сможем точно подчеркнуть предмет, "вырезав" его по форме детали декорационного оформления", — рассказал заведующий постановочным цехом Сергей Дильдин.

Также обновлено звуковое оборудование — приобретена новая микшерная звуковая консоль, которая обеспечивает превосходное качество звучания, высокую скорость передачи сигнала, эффективное управление и большее количество вариантов для разнообразных систем "живого" звука с обширными возможностями выделения различных оттенков.

В том числе в рамках нацпроекта приобретен лазерный проектор большой мощности, улучшающий качество транслируемого фото и видеоматериала.

Основная часть оборудования уже получена и будет использоваться практически в ежедневном режиме во всех спектаклях театра.

Позднее в рамках Национального проекта "Семья" ожидается еще поставка звуковой колонки.