Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области

В субботу, 4 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в запуске производства стальных дверей на площадке холдингового предприятия ООО "Энерготехмаш" в городе Жигулевск.

Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.

"Для меня сегодня большая честь присутствовать на открытии новой площадки в рамках периметра компании "Aкрон Холдинг". Не секрет, что мы гордимся всеми нашими предприятиями. Со своей стороны, как областное правительство, стараемся им помогать. Компания развивается и развивается по всей стране. Но для нас важно, что центр прибыли находится здесь, в регионе. Ключевые технологические решения воспроизводятся на площадках Самарской области — в Жигулевске, в Тольятти и других городах. И это поступательное развитие позволяет нам понимать, что решения, необходимые для развития нашего региона, программы и национальные проекты Российской Федерации, будут выполняться в полном объеме", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Руководитель области отметил, что реализация данного инвестиционного проекта осуществлялась при поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации.

"Совместными усилиями регионального правительства и "Акрон Холдинг" была обеспечена федеральная поддержка данного производства. Уже в ближайшей перспективе здесь планируется дальнейшее развитие, включающее станочный парк и роботизированные комплексы", — добавил он.

Проект уникален и отличается высокой степенью автоматизации: на технологических операциях задействовано более 30 роботизированных комплексов, а также применяется современное оборудование от одного из лучших производителей станков. Его социальный эффект выражается в создании более 300 новых рабочих мест на территории городского округа Жигулевск.

"Несмотря на большой человеческий потенциал, технологии позволят нам быть еще сильнее", — отметил глава региона.

Запуск производства направлен на обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией под брендом "Сенега". Металлические входные двери будут дополнять и имеющуюся строительную продукцию ООО "Энерготехмаш".

На первоначальном этапе мощность предприятия составит 10 тысяч единиц продукции в месяц с последующим наращиванием до 15 тысяч. В настоящее время ассортиментная линейка бренда включает 25 уникальных дизайнерских моделей.

Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" отметил: много решений, предлагаемых компанией "Акрон Холдинг", впоследствии рассматриваются не только как региональный опыт, но и как практика, которая может стать федеральной.