Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области

В субботу, 4 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в запуске производства стальных дверей на площадке холдингового предприятия ООО "Энерготехмаш" в городе Жигулевск.
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
"Для меня сегодня большая честь присутствовать на открытии новой площадки в рамках периметра компании "Aкрон Холдинг". Не секрет, что мы гордимся всеми нашими предприятиями. Со своей стороны, как областное правительство, стараемся им помогать. Компания развивается и развивается по всей стране. Но для нас важно, что центр прибыли находится здесь, в регионе. Ключевые технологические решения воспроизводятся на площадках Самарской области — в Жигулевске, в Тольятти и других городах. И это поступательное развитие позволяет нам понимать, что решения, необходимые для развития нашего региона, программы и национальные проекты Российской Федерации, будут выполняться в полном объеме", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Руководитель области отметил, что реализация данного инвестиционного проекта осуществлялась при поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации.
"Совместными усилиями регионального правительства и "Акрон Холдинг" была обеспечена федеральная поддержка данного производства. Уже в ближайшей перспективе здесь планируется дальнейшее развитие, включающее станочный парк и роботизированные комплексы", — добавил он.
Проект уникален и отличается высокой степенью автоматизации: на технологических операциях задействовано более 30 роботизированных комплексов, а также применяется современное оборудование от одного из лучших производителей станков. Его социальный эффект выражается в создании более 300 новых рабочих мест на территории городского округа Жигулевск.
"Несмотря на большой человеческий потенциал, технологии позволят нам быть еще сильнее", — отметил глава региона.
Запуск производства направлен на обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией под брендом "Сенега". Металлические входные двери будут дополнять и имеющуюся строительную продукцию ООО "Энерготехмаш".
На первоначальном этапе мощность предприятия составит 10 тысяч единиц продукции в месяц с последующим наращиванием до 15 тысяч. В настоящее время ассортиментная линейка бренда включает 25 уникальных дизайнерских моделей.
Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" отметил: много решений, предлагаемых компанией "Акрон Холдинг", впоследствии рассматриваются не только как региональный опыт, но и как практика, которая может стать федеральной.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит