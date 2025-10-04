16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев провел встречу с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области Глава региона обсудил реформу правительства с депутатами губернской думы в Самаре Вячеслав Федорищев наградил лучших учителей Самарской области Вячеслав Федорищев доложил о подготовке Самарской области к форуму "Россия – спортивная держава"

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области

ЖИГУЛЕВСК. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 140
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 4 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в запуске производства стальных дверей на площадке холдингового предприятия ООО "Энерготехмаш" в городе Жигулевск.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.

"Для меня сегодня большая честь присутствовать на открытии новой площадки в рамках периметра компании "Aкрон Холдинг". Не секрет, что мы гордимся всеми нашими предприятиями. Со своей стороны, как областное правительство, стараемся им помогать. Компания развивается и развивается по всей стране. Но для нас важно, что центр прибыли находится здесь, в регионе. Ключевые технологические решения воспроизводятся на площадках Самарской области — в Жигулевске, в Тольятти и других городах. И это поступательное развитие позволяет нам понимать, что решения, необходимые для развития нашего региона, программы и национальные проекты Российской Федерации, будут выполняться в полном объеме", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Руководитель области отметил, что реализация данного инвестиционного проекта осуществлялась при поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации.

"Совместными усилиями регионального правительства и "Акрон Холдинг" была обеспечена федеральная поддержка данного производства. Уже в ближайшей перспективе здесь планируется дальнейшее развитие, включающее станочный парк и роботизированные комплексы", — добавил он.

Проект уникален и отличается высокой степенью автоматизации: на технологических операциях задействовано более 30 роботизированных комплексов, а также применяется современное оборудование от одного из лучших производителей станков. Его социальный эффект выражается в создании более 300 новых рабочих мест на территории городского округа Жигулевск.

"Несмотря на большой человеческий потенциал, технологии позволят нам быть еще сильнее", — отметил глава региона.

Запуск производства направлен на обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией под брендом "Сенега". Металлические входные двери будут дополнять и имеющуюся строительную продукцию ООО "Энерготехмаш".

На первоначальном этапе мощность предприятия составит 10 тысяч единиц продукции в месяц с последующим наращиванием до 15 тысяч. В настоящее время ассортиментная линейка бренда включает 25 уникальных дизайнерских моделей.

Вячеслав Федорищев как председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" отметил: много решений, предлагаемых компанией "Акрон Холдинг", впоследствии рассматриваются не только как региональный опыт, но и как практика, которая может стать федеральной.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2