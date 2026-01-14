16+
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев посетил производство компании "СамАрс"

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании "СамАрс" в с. Лопатино Волжского района. Здесь в рамках инвестиционного соглашения с правительством Самарской области реализуется уникальный для российской фармацевтики проект по производству капсул.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Предприятие начало свою работу 13 лет назад и сегодня выпускает более 700 наименований спортивного питания и БАДов. В рамках инвестиционного проекта, подписанного с правительством Самарской области в 2024 г., предприятие запустило первое и единственное в России производство полного цикла твердых желатиновых и растительных фармацевтических капсул для лекарственных средств. Ранее такая продукция целиком завозилась из-за рубежа.

"В России не было подобной технологии. После подписания соглашения с правительством Самарской области о сотрудничестве мы взяли экспериментальную установку. Выявили все необходимые параметры и после этого заказали полноценные и единственные в мире производственные линии. На них мы выпускаем продукцию для наших фармацевтических компаний", - рассказал основатель и генеральный директор компании "СамАрс" Юрий Кузнецов.

Губернатор Вячеслав Федорищев ознакомился с работой предприятия и провел рабочую встречу с руководством компании, где обсуждались дальнейшие планы развития завода.   

"Продукция, которую вы производите, не только коммерчески  привлекательна - она еще очень важна для развития спортивного сектора и отрасли здравоохранения, - отметил глава региона. - Приятно видеть, что инвестиционное соглашение реализуется в срок. Очень высокотехнологичные решения применяются на предприятии.  Важно, что вы не останавливаетесь, есть инвестиционная и производственная программы".

В дальнейших планах предприятия - расширение производственных мощностей.

"Мы активно пользуемся мерами государственной поддержки. Планируем, что в будущем наши капсулы займут до 40% объема российского рынка", - сообщил генеральный директор "СамАрс".   

"Знаю, что вы в постоянном контакте с минпромторгом Самарской области и  министерством экономического развития региона. Будем и дальше помогать. Мы поддерживаем наш сильный высокотехнологичный бизнес. Уверен, что с таким руководством, настроем, трудовым коллективом все получится и все планы будут реализованы", - подчеркнул Вячеслав Федорищев. 

