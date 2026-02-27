16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор поручил оказать помощь организации "Мать солдата" Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня сил специальных операций Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан

Губернатор Власть и политика

Губернатор поручил оказать помощь организации "Мать солдата"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел прием граждан.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

К главе региона обратилась мать участника специальной военной операции, руководитель волонтерской организации "Мать солдата" Юлия Гладышева из Кинель-Черкасского района по вопросу оказании помощи в приобретении оборудования для изготовления продовольствия для военнослужащих.

Волонтерское движение "Мать солдата" создано в 2022 г. и специализируется на производстве сухих супов, каш и паштетов для нужд фронта. Сейчас организация вышла на значительные объемы производства, выпуская более 12 тыс. порций готового питания ежемесячно. В связи с возросшим спросом существующие мощности организации, в частности единственный промышленный дегидратор, перестали справляться с нагрузкой.

"Нам очень нужен духовой шкаф сушильный. У нас объемы сейчас выросли, то есть если мы начинали с тысячи порций, сейчас у нас 12 тысяч. Рук нам хватает, ребята помогают, а на чем делать — не хватает", — поделилась руководитель волонтерской организации Юлия Гладышева.

Глава региона уже не первый раз взаимодействует с волонтерской организацией "Мать солдата". Летом 2025 г. при содействии губернатора был оперативно решен вопрос замены вышедшего из строя холодильного оборудования, которое не выдержало производственных нагрузок. Юлия Гладышева поблагодарила Вячеслава Федорищева за системную помощь, подчеркнув, что внимание региона позволяет волонтерам заниматься и просветительской работой.

"Благодаря вашей поддержке мы еще и для детей можем проводить расширенные патриотически акции, им нравится приходить к нам", — поблагодарила Юлия.

Губернатор подчеркнул особую значимость гражданских инициатив, направленных на поддержку военнослужащих: "Это очень важно то, что вы делаете. Такие проекты объединяют людей и обеспечивают надежный тыл для наших защитников. Мы обязательно поможем с дооснащением производства".

В ходе встречи глава региона поручил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексею Попову в кратчайшие сроки обеспечить волонтерскую организацию "Мать солдата" необходимым промышленным дегидратором, соответствующим всем техническим характеристикам. Поставка нового оборудования позволит активистам и дальше наращивать объемы помощи фронту.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1