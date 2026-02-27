16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: интерес инвесторов к драгметаллам вырос более чем на 40% ВТБ фиксирует рост рефинансирования ипотеки на фоне снижения ключевой ставки НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка ВТБ открыл флагманский офис в Самаре ВТБ отчитался о прибыли за год, банк нарастил число клиентов до 30,3 млн человек

Банки Финансы

ВТБ: интерес инвесторов к драгметаллам вырос более чем на 40%

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Число открытых обезличенных металлических счетов (ОМС) в ВТБ за прошлый год увеличилось более чем на 40%. Динамика усилилась в новом году: только за январь спрос клиентов вырос почти на 10%. Общий объем драгоценных металлов в банке увеличился за прошлый год на 46%.

Статус ключевого актива для частных инвесторов подтверждает золото, формируя основной спрос на рынке ОМС. Количество "золотых" счетов у клиентов ВТБ по итогам 2025 года выросло на 50%. Объем металла на них увеличился на 16%. Интерес к золоту предъявляют как новые клиенты, так и действующие, системно наращивающие вложения. Причина внимания инвесторов — значительный рост котировок. Цена на золото достигла в начале 2026 года отметки порядка $5000 за тройскую унцию. По результатам прошлого года доходность составила +28%, в этом году рост усилился — еще +17%.

Рынок серебра, в свою очередь, демонстрирует наиболее яркую динамику по объемам: при увеличении количества счетов в прошлом году на 36% объем металла на них вырос на 51%. Такая динамика объясняется тем, что инвесторы, осваивающие ОМС, начинают с золота, а затем активно диверсифицируют портфели, обращая внимание на потенциал серебра. За 2025 год стоимость серебра выросла на 96% и с начала года удерживает высокие отметки, согласно данным ЦБ РФ. Цена на металл, устанавливаемая Банком России, по состоянию на 25 февраля 2026 года составила 214,21 рубля за грамм. Также клиенты формируют портфели в платине и палладии. Совокупный объем этих металлов в банке достиг порядка 1 тонны.

"Поведение инвесторов трансформируется. Драгоценные металлы, традиционно считавшиеся консервативным инструментом сбережений, превращаются в динамичный и массовый инвестпродукт. Рост происходит на фоне повышения финансовой грамотности населения и поиска надежных активов, позволяющих хеджировать рыночные риски в долгосрочной перспективе. Статистика подтверждает, что это долгосрочный тренд, а не разовый всплеск. Клиенты не только активно открывают счета, но и наращивают объемы вложений, рассматривая ОМС как полноценный актив для диверсификации и сохранения капитала", — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1