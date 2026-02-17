16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки НОВИКОМ запускает новые вклады с повышенной доходностью ВТБ открыл обновленный офис в Железнодорожном районе Самары Клиенты ВТБ Мои Инвестиции предоставили бизнесу 290 млрд руб. в виде акционерного и заёмного капитала Сбер масштабирует сервис "Плати частями" на платёжных терминалах

Банки Финансы

Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подавляющая часть россиян (86%) никогда не становилась жертвами атак злоумышленников непосредственно на банки, когда из-за действий хакеров в том числе оказывались недоступными сервисы кредитных организаций. Это показал опрос ВТБ, проведенный в рамках аналитического обзора "Безопасность в банке будущего".

Оставшиеся 14% респондентов ответили, что сталкивались с последствиями атаки на банк. Половина из этих респондентов сообщили, что потеряли деньги из-за таких атак — либо из-за того, что вовремя не могли воспользоваться своими денежными средствами в банке, либо из-за того, что злоумышленники получили доступ к их банковским счетам. 70% россиян из тех, кто потерял свои деньги в результате атаки на банк, смогли вернуть похищенные средства — в полном объеме или частично.

При этом большинство респондентов — 84% — никогда не сталкивались с атаками хакеров на них как на клиентов банков путем взлома личного кабинета на сайте или в мобильном приложении кредитной организации.

Участники опроса также ответили на вопрос, становились ли они жертвами мошенничества в случаях, когда злоумышленники пытались украсить средства обманным путем. Из тех, кто сталкивался с такими атаками, 64% сообщили, что не потеряли своих денег. Либо они сами "раскусили" мошенников (44%) и не поддались на их уловки, либо их убедили в мошенничестве сотрудники банка (20%). Перевели свои деньги злоумышленникам 36% пострадавших (примерно 6% россиян в целом).

Несмотря на случаи хакерских атак, россияне не склонны винить во всем только банки. Более половины опрошенных (57%) считают, что каждый случай, когда злоумышленники атакуют инфраструктуру банков или самих клиентов, нужно рассматривать отдельно.

Каждый пятый россиянин (20%) убеждён, что закрыть абсолютно все уязвимости в огромной инфраструктуре банков невозможно и злоумышленники всегда будут пытаться похитить деньги — у банка или у его клиентов.

"Развитие технологий, с одной стороны, сделают банковские услуги более персонализированными и удобными, но с другой стороны, приведут к новым вызовам в вопросах безопасности. И банкам, и клиентам следует быть готовыми к этим вызовам. Мы уже оказались в ситуации, в которой утрата пользователем "ключа от одной двери" чревата утратой "ключей от всех дверей". Пользователям потребуется быть ещё более бдительными в вопросах защиты своих личных и финансовых данных", — говорит Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

"Основная цель злоумышленников при атаках на банки и их клиентов — это получение денег. Часто мошенники пытаются оформить кредиты на крупные суммы при предоставлении недостоверных документов и информации о своих финансовых возможностях. Однако нам известно и единичных случаях на рынке с поддельными паспортами. Но бывают и более изощренные атаки. Например, хакеры используют вирусы-шифровальщики, с помощью которых стараются испортить инфраструктуру банков с целью вымогательства денежных средств. В целом мошенники стараются использовать какие-то уязвимости кредитных организаций, но во всех этих случаях ущерб наносится только банку, а не его клиентам", — говорит Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

Аналитический обзор "Безопасность в банке будущего" подготовлен Центром технологических исследований ВТБ специально к Уральскому форуму "Кибербезопасность в финансах". В него вошел анализ широкого спектра российских и зарубежных источников, а также социологическое исследование банка по отношению россиян к атакам на банки и деятельности мошенников.

Опрос был проведен в декабре 2025 года. В нем приняло участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1