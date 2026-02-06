ВТБ: в январе выдачи автокредитов в России выросли более чем на 14%

По предварительным оценкам ВТБ, в январе 2026 года россияне получили в банках на покупку легковых машин порядка 98 млрд рублей. По сравнению с январем 2025 года объем выдач вырос на 14,5%.

Рост объемов рынка автокредитования произошел на фоне новых регуляторных изменений. С начала 2026 года банки обязаны при рассмотрении заявок учитывать доходы клиентов только из официальных источников. Фактором увеличения продаж в денежном выражении, помимо улучшения условий по рыночным кредитам, также стал рост средней суммы кредита.

Средний "чек" клиентов, оформивших автокредит в ВТБ, в январе составил 1,3 млн рублей, за год этот показатель существенно увеличился. На фоне господдержки и предложения субсидированных программ производителей основной спрос заемщиков фокусировался на новых машинах (около 60% от общего числа сделок), но их доля по сравнению с январем 2025 года снизилась — тогда в структуре выдач ВТБ она превышала 70%.

"С начала года рынок автокредитования снова заработал по обновленным правилам. Ключевым фактором для банков стало наличие подтвержденных официальных данных о доходе. Для зарплатных клиентов ВТБ — а это каждый пятый россиянин — это создаёт преимущество: нам хорошо известна их финансовая дисциплина и реальная платёжеспособность. Таким образом, мы в полной мере учитываем новые требования регулятора и максимально удовлетворяем потребности клиента в автокредите, избавляя от необходимости собирать дополнительные справки", — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.