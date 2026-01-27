ВТБ: каждый третий ипотечный заемщик в прошлом году использовал маткапитал

В 2025 году использование маткапитала при покупке жилья с привлечением ипотеки ВТБ выросло более чем на 70% по сравнению с предыдущим годом. Социальную выплату в рамках жилищных сделок использовал каждый третий заёмщик банка — это рекордный показатель за всю историю программы.
В основном заемщики направляют средства материнского капитала на первоначальный взнос. Такой подход позволяет существенно ускорить приобретение нового жилья, что особенно важно для семей, ожидающих пополнения и планирующих расширение жилплощади. При этом законодательство позволяет направлять эти средства на досрочное погашение уже имеющегося жилищного кредита, чтобы снизить долговую нагрузку семьи.
"Материнский капитал стал неотъемлемой частью финансового планирования для семей с детьми, когда речь заходит об улучшении жилищных условий. В 2025 году его использование стало рекордным при оформлении ипотеки, в первую очередь, за счёт активного спроса на госпрограммы", — прокомментировал Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.
ВТБ последовательно выступает одним из ключевых партнеров государственных жилищных программ, включая "семейную ипотеку", которая выступала основным драйвером рынка недвижимости в 2025 году. В прошлом году банк оформил по этой госпрограмме более 58 тыс. кредитов на 350 млрд рублей.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.