Корпоративный кредитный портфель НОВИКОМа вырос на 37%

Корпоративный кредитный портфель НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) в 2025 году вырос на 37% и составил 715 млрд рублей. Этот показатель в три раза опережает среднюю динамику банковского сектора. Основными драйверами роста портфеля выступили предприятия химической промышленности, металлургии и крупные торговые компании, а лидером с долей в 17% стала добывающая промышленность.

Традиционно значительную долю в кредитном портфеле НОВИКОМа занимают высокотехнологичные отрасли. Более 50% общего объема приходится на предприятия авиационной промышленности, машиностроения, транспорта, связи и телекоммуникации, энергетики, химии, радиоэлектронной промышленности и ИТ, а также на организации научно-производственной деятельности.

В 2025 году НОВИКОМ продолжил стратегическое взаимодействие с предприятиями Госкорпорации Ростех, в рамках которого обеспечил финансирование инвестиционных проектов своих ключевых партнеров. Совместно с Ростехом НОВИКОМ создал Проектный офис, который выступает навигатором по инструментам господдержки и привлечению капитала.

Помимо этого, укрепляясь в статусе универсального банка, НОВИКОМ продолжил диверсифицировать партнерскую базу и наращивать взаимодействие с рыночными клиентами, не входящими в Ростех. Портфель кредитов, предоставленных таким компаниям, за 2025 год вырос в два раза и составил почти 500 млрд рублей. Столь высокий прирост стал возможен за счет развития сотрудничества с отраслевыми лидерами, в первую очередь входящими в ТОП-500 организаций России.

"Рост корпоративного портфеля более чем на треть свидетельствует об успехах НОВИКОМа в достижении стратегических целей по повышению ключевых показателей деятельности и диверсификации клиентской базы. В основе такой работы лежат взвешенные финансовые решения и индивидуальный подход к решению задач партнеров. При нашем участии предприятия получают возможность инвестировать в производственную инфраструктуру и выпуск приоритетной продукции, а также участвовать в проектах, которые способствуют достижению технологического суверенитета", — сказал заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

В интересах клиентов НОВИКОМ участвует в ключевых механизмах господдержки. Одним из них является Кластерная инвестиционная платформа (КИП) — программа льготного финансирования Минпромторга России и Фонда развития промышленности при участии ВЭБ.РФ. С применением этого инструмента банк финансирует создание и модернизацию производства магистральных и маневровых локомотивов на Людиновском тепловозостроительном заводе (входит в СТМ), а также выпуск отечественных вагонов метро с импортозамещением ключевых компонентов АО "Метровагонмаш" (входит в ТМХ).

В 2025 году банк НОВИКОМ одним из первых заключил соглашение о финансировании участия в кредите в рамках "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ. Новый формат взаимодействия банка с государственной корпорацией развития способствует модернизации российской машиностроительной отрасли и направлен на реализацию знакового для автопрома страны проекта.