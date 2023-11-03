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Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер запустил сервис "Оплата улыбкой" в fashion-сегменте. Теперь расплачиваться на кассе в магазинах одежды и обуви можно по биометрии. К сервису уже подключены магазины Zolla, Zenden и Koton. До конца года список расширится.

"Оплата улыбкой постепенно набирает популярность, ежемесячно сервисом пользуются уже тысячи покупателей супермаркетов. Мы видим, что интерес клиентов к такому способу оплаты растет, поэтому интегрируем его в другие индустрии розничных продаж, например, теперь улыбкой можно оплатить обувь и одежду. Биометрия трансформирует клиентский опыт, ведь с ней покупки становятся быстрее и удобнее: вы сможете расплатиться, даже если с собой нет наличных, банковской карты и телефона. И это только начало, ведь сама технология универсальна: ее можно применять в любом сегменте", — отметил и. о. директора дивизиона "Эквайринг" Сбербанка Сергей Шубочкин.

В магазинах Zolla, Zenden и Koton уже установлены новые платежные терминалы Сбера, которые позволяют принимать оплату одним из четырех способов: картой, бесконтактно через NFC с помощью смартфона Android, по QR-коду, а теперь и по биометрии.

Для активации нового метода платежа в приложении СберБанк Онлайн необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно еще проще — сказав виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн "Оплата улыбкой". Подключив сервис, покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру, — подробнее об оплате улыбкой.

Гид потребителя

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