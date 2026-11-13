Вместо лекций — интерактив: Сбер провёл Дни Сбера в Самарском университете

11 и 12 ноября в Самарский университет приехал Сбер. Вместо классических лекций студентов ждали интерактивные зоны, живое общение без формальностей и кастомный мерч, который могли получить посетители зоны Сбера.

Студентам показали продукты для молодёжи, которые помогают в учёбе и повседневной жизни: от молодёжной СберКарты до образовательного кредита с господдержкой, брокерского счёта и подписки СберПрайм. Молодёжную СберКарту с лимитированным дизайном можно было оформить на месте — выпуск и обслуживание бесплатные. Подписка СберПрайм открывает больше возможностей к сервисам экосистемы Сбера и партнёров банка: повышенный кешбэк, музыка, онлайн-кинотеатр и другие сервисы. Все преимущества привязаны к Сбер ID — достаточно войти на сайт или в приложение нужного сервиса, и условия подписки активируются автоматически. Ребятам также подробно рассказали о том, как оплачивать обучение с господдержкой и об инвестиционных инструментах.

Юлия Бунтова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Мы хотели, чтобы студенты не просто услышали о продуктах Сбера для молодёжи, а попробовали их в деле. Поэтому вместо классической презентации сделали интерактивные зоны, где можно было пообщаться вживую, задать вопросы и получить кастомный мерч. Ребятам это ближе, чем лекции и презентации — и нам важно говорить с ними на одном языке".

Ангелина Демина, студентка второго курса Самарского университета:

"Пространство Сбера стало одним из самых посещаемых и обсуждаемых. Студенты подходили не только за подарками и интерактивом, но и потому, что было интересно разобраться в работе самой компании. Очень понравилось, что сотрудники общались без сложных терминов, отвечали на любые вопросы так, что всем всё было понятно. Считаю, что именно такой формат — с интерактивом и человеческим общением — максимально полезен для вузовских мероприятий, особенно для дня карьеры".