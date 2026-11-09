Эксперт ОТП Банка прогнозирует курс доллара выше 95 рублей

Директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков считает, что в 2027 году курс доллара к рублю уйдет выше отметки 95 рублей за доллар.

Связано это с тем, что рублевая денежная масса в экономике РФ (агрегат М2) за последние 5 лет выросла более чем на 100%, в то время как номинальные курсы рубля к "твердым валютам", включая и доллар США, практически не изменились. Данный "рублевый денежный навес" с высокой степенью вероятности начнет работать в 2027 году и ослабит рубль.

Что же касается крепости рубля последних двух лет, то она была обусловлена двумя факторами: высокие рублевые процентные ставки и высокие цены на нефть и газ на мировом рынке. Оба перечисленных фактора удерживали курс рубля на заметно высоких значениях.

На данном этапе фактор высоких процентных ставок постепенно сходит на нет в свете того, что годовые темпы прироста денежной массы М2 в РФ в первой половине 2026 года выросли примерно до 13%, что практически догнало уровень ключевой ставки (14%). Для поддержания реальных процентных ставок на высоком уровне Банку России, возможно, потребуется немного повысить ключевую ставку. Однако существенного повышения ставки ожидать не приходится по причине необходимости поддержания нормальной деловой активности в гражданских секторах экономики. Так что, скорее всего, ключевая ставка если и будет превышать годовой темп прироста М2, то совсем немного. А значит, этот фактор поддержки крепкого рубля будет незначительным. Если же Банк России в 2027 году не повысит, а снизит ключевую ставку до 10,5-12,5% годовых, вероятность масштабного перетока рублей на валютный рынок существенно возрастает, что сильно понизит курс рубля.

"Что касается мировых цен на нефть, их прогнозировать довольно трудно, однако определенная вероятность стабилизации ситуации в Персидском заливе в 2027 году имеется, что, при прочих равных условиях, понизит мировые цены на нефть", — подчеркнул Дмитрий Голубков, Директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка.