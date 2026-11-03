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Экономика и бизнес

Глава ОТР намерен сохранить присутствие на российском рынке

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТР Group не намерены сворачивать операционную деятельность на российском рынке, заявил в интервью Forbes генеральный директор венгерской ОТР Group Петер Чаньи.

Он отметил, что группа пытается остаться на российском рынке, пока это экономически рационально. По его словам, конфликты рано или поздно закончатся, поэтому необходимо сохранить возможности на будущее. Чаньи добавил, что группа не хочет сворачивать работу и передавать банк кому-либо с дисконтом.

"Мы не любим уходить ни из одной страны", - сказал он. Также Чаньи подчеркнул, что более 80% депозитной базы российского банка - это средства европейских и американских компаний, продолжающих работать в России.

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