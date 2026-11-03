Глава ОТР намерен сохранить присутствие на российском рынке

ОТР Group не намерены сворачивать операционную деятельность на российском рынке, заявил в интервью Forbes генеральный директор венгерской ОТР Group Петер Чаньи.
Он отметил, что группа пытается остаться на российском рынке, пока это экономически рационально. По его словам, конфликты рано или поздно закончатся, поэтому необходимо сохранить возможности на будущее. Чаньи добавил, что группа не хочет сворачивать работу и передавать банк кому-либо с дисконтом.
"Мы не любим уходить ни из одной страны", - сказал он. Также Чаньи подчеркнул, что более 80% депозитной базы российского банка - это средства европейских и американских компаний, продолжающих работать в России.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru