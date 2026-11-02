"ННК-Самаранефтегаз" выиграла торги за Зеленогорский участок недр, предложив 361,5 млн рублей

Роснедра подвели итоги торгов по Зеленогорскому участку недр, расположенного на территории Елховского и Сергиевского районов Самарской области. Права на него приобрело ООО "ННК-Самаранефтегаз", принадлежащее АО "Независимая нефтегазовая компания" Эдуарда Худайнатова.

Напомним, аукцион прошел 29 октября. Начальная цена была установлена в 35,1 млн рублей.

На аукцион заявились АО "Нефтус", ООО "Ялыкское" и ООО "ННК-Самаранефтегаз". "Нефтус" делал предложения до 105 млн руб., после чего за месторожденеи торговались уже два оставшихся участника. Последнее предложение сделала компания "ННК-Самаранефтегаз" - 361,5 млн рублей.

Площадь Зеленогорского участка недр составляет 135,9 кв. км. Прогнозные ресурсы углеводородного сырья по категории D0 оценены в - 4,901/1,934 млн т (геологические/извлекаемые), по категории Dл - 4,876/1,881 млн т, по категории D1 (D3dm) - 315,904/9,477 млн т.