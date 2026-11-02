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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"ННК-Самаранефтегаз" выиграла торги за Зеленогорский участок недр, предложив 361,5 млн рублей

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роснедра подвели итоги торгов по Зеленогорскому участку недр, расположенного на территории Елховского и Сергиевского районов Самарской области. Права на него приобрело ООО "ННК-Самаранефтегаз", принадлежащее АО "Независимая нефтегазовая компания" Эдуарда Худайнатова.

Напомним, аукцион прошел 29 октября. Начальная цена была установлена в 35,1 млн рублей.

На аукцион заявились АО "Нефтус", ООО "Ялыкское" и ООО "ННК-Самаранефтегаз". "Нефтус" делал предложения до 105 млн руб., после чего за месторожденеи торговались уже два оставшихся участника. Последнее предложение сделала компания "ННК-Самаранефтегаз" - 361,5 млн рублей. 

Площадь Зеленогорского участка недр составляет 135,9 кв. км. Прогнозные ресурсы углеводородного сырья по категории D0 оценены в - 4,901/1,934 млн т (геологические/извлекаемые), по категории Dл - 4,876/1,881 млн т, по категории D1 (D3dm) - 315,904/9,477 млн т.

ООО "ННК-Самаранефтегаз" было создано на базе ООО "Самаранефть", куда "Роснефть" в 2021 г. вывела активы из АО "Самаранефтегаз" и ООО "Кинельский склад". На "Самаранефть" были переведены 42 лицензии на изучение и добычу полезных ископаемых. В конце 2021 г. "Роснефть" продала ее ООО "ННК-Ойл". "ННК" переименовала "Самаранефть" и присоединила к ней свои активы - самарское "Санеко" и ООО "Гусихинское". 

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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