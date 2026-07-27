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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" реализует долгосрочную программу реконструкции производственных объектов

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги производственной деятельности за первое полугодие 2026 года. В числе приоритетных задач предприятия — модернизация производственных мощностей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

С целью повышения надежности и безопасности эксплуатации производственных объектов предприятие реализует долгосрочную программу комплексной реконструкции линейной части и площадочных объектов, направленную на внедрение современных технологий и автоматизацию производственных процессов.

В программу технического перевооружения и реконструкции (ТПР) на 2026 год включено 59 объектов, в программу капитального ремонта — 23 объекта.

За шесть месяцев 2026 года в рамках программы ТПР введены в эксплуатацию участки линейной части магистральных нефтепроводов общей протяженностью 32,6 км. Работы выполнены на магистральных нефтепроводах Куйбышев — Тихорецк, Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Гурьев — Куйбышев, Бавлы — Куйбышев, Кротовка — Куйбышев и Волгоград — Тихорецк. Кроме того, завершены строительство и реконструкция двух контрольно-пропускных пунктов системы обнаружения доступа на магистральном нефтепродуктопроводе Волгоград — Тихорецк, выполнена замена пяти задвижек на линейной и технологической частях трубопроводов, одного магистрального насоса на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" и двух электродвигателей магистральных агрегатов на нефтеперекачивающей станции "Бавлы".

Продолжается реализация проекта комплексной реконструкции ЛПДС "Самара". Из 104 объектов, запланированных к реализации до 2030 года, введено в эксплуатацию 96 объектов. Масштабная реконструкция направлена на повышение надежности и безопасности эксплуатации одного из ключевых производственных объектов предприятия.

По программе капитального ремонта в первом полугодии выполнен комплекс мероприятий по восстановлению эксплуатационного ресурса производственных объектов и поддержанию нормативного технического состояния оборудования. Работы направлены на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов трубопроводного транспорта в соответствии с установленными требованиями.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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