АО "Транснефть - Приволга" реализует долгосрочную программу реконструкции производственных объектов

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги производственной деятельности за первое полугодие 2026 года. В числе приоритетных задач предприятия — модернизация производственных мощностей.

С целью повышения надежности и безопасности эксплуатации производственных объектов предприятие реализует долгосрочную программу комплексной реконструкции линейной части и площадочных объектов, направленную на внедрение современных технологий и автоматизацию производственных процессов.

В программу технического перевооружения и реконструкции (ТПР) на 2026 год включено 59 объектов, в программу капитального ремонта — 23 объекта.

За шесть месяцев 2026 года в рамках программы ТПР введены в эксплуатацию участки линейной части магистральных нефтепроводов общей протяженностью 32,6 км. Работы выполнены на магистральных нефтепроводах Куйбышев — Тихорецк, Нижневартовск — Курган — Куйбышев, Гурьев — Куйбышев, Бавлы — Куйбышев, Кротовка — Куйбышев и Волгоград — Тихорецк. Кроме того, завершены строительство и реконструкция двух контрольно-пропускных пунктов системы обнаружения доступа на магистральном нефтепродуктопроводе Волгоград — Тихорецк, выполнена замена пяти задвижек на линейной и технологической частях трубопроводов, одного магистрального насоса на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" и двух электродвигателей магистральных агрегатов на нефтеперекачивающей станции "Бавлы".

Продолжается реализация проекта комплексной реконструкции ЛПДС "Самара". Из 104 объектов, запланированных к реализации до 2030 года, введено в эксплуатацию 96 объектов. Масштабная реконструкция направлена на повышение надежности и безопасности эксплуатации одного из ключевых производственных объектов предприятия.

По программе капитального ремонта в первом полугодии выполнен комплекс мероприятий по восстановлению эксплуатационного ресурса производственных объектов и поддержанию нормативного технического состояния оборудования. Работы направлены на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов трубопроводного транспорта в соответствии с установленными требованиями.