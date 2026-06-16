Эффект от инициатив "Самаранефтегаза" превысил 3 млрд рублей

В 2025 году "Самаранефтегаз", крупнейший добывающий актив "Роснефти" в Поволжье, получил экономический эффект в размере 3,1 млрд рублей от реализации проектов по повышению производственной эффективности (ППЭ). За год на предприятии был внедрен 31 новый проект, а суммарное количество проектов ППЭ, обеспечивающих экономическую эффективность в 2025 году, составило 98.

Наибольший результат принесли решения в сфере энергетики, бурения, добычи нефти и газа, а также капитального строительства.

Более 570 млн рублей обеспечил проект, связанный с оптимизацией работ и размещения оборудования на объектах сбора нефти, энергоснабжения и поддержания пластового давления. По оценкам специалистов, суммарный эффект от его применения в течение пяти лет может достичь 1,3 млрд рублей.

Сократить капитальные затраты более чем на 150 млн рублей удалось при строительстве добывающих скважин с содержанием сероводорода. Для этого специалисты предложили использовать стандартные обсадные трубы вместо более дорогих труб из специальных сплавов без снижения уровня промышленной безопасности.

Еще одним эффективным решением стало углубление поглощающих скважин при проведении геологоразведочных работ. В случаях, когда промышленный приток не подтверждается, такие скважины используются по своему прямому назначению. Это позволило получить экономический эффект порядка 177 млн рублей и избежать расходов на строительство дополнительных объектов.

С начала действия системы повышения производственной эффективности в "Самаранефтегазе" разработано 177 проектов. За восемь лет их совокупный экономический эффект превысил 11 млрд рублей.

Реализация проектов по повышению производственной эффективности является частью системной работы, которая ведется на предприятиях "Роснефти". В компании внедряют новые технологические решения и производственные практики, позволяющие сокращать затраты и повышать результативность работы.

Сегодня "Самаранефтегаз" осуществляет добычу нефти на территории Самарской и Оренбургской областей. За десятилетия разработки месторождений предприятие добыло более 1,3 млрд тонн нефти, оставаясь крупнейшим добывающим активом "Роснефти" в Поволжье.