РИТЭК поднял стоимость Восточно-Каревского нефтяного участка с 42 до 207 млн рублей

Роснедра подвели итоги аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Восточно-Каревском участке недр. Победителем признано ООО "РИТЭК" — структура "Лукойла" с самарской пропиской.

На торги также заявлялось ООО "Волго-Вятская нефтяная компания" из Удмуртии. Компании 39 раз повышали свои предложения о стоимости лицензии. В итоге при начальной цене в 42,3 млн руб. Компания "РИТЭК" сделала последнее предложение в 207, 4 млн руб. и была признана победителем.

Напомним, участок расположен в Елховском и Красноярском районах Самарской области. Прогнозные запасы нефти категории Dл оцениваются в 11,058 млн т, категории D1 (D3dm) — 12,96 млн т.