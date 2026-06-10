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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

РИТЭК поднял стоимость Восточно-Каревского нефтяного участка с 42 до 207 млн рублей

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роснедра подвели итоги аукциона на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Восточно-Каревском участке недр. Победителем признано ООО "РИТЭК" — структура "Лукойла" с самарской пропиской.

Фото: https://etpgpb.ru

На торги также заявлялось ООО "Волго-Вятская нефтяная компания" из Удмуртии. Компании 39 раз повышали свои предложения о стоимости лицензии. В итоге при начальной цене в 42,3 млн руб. Компания "РИТЭК" сделала последнее предложение в 207, 4 млн руб. и была признана победителем. 

Напомним, участок расположен в Елховском и Красноярском районах Самарской области. Прогнозные запасы нефти категории Dл оцениваются в 11,058 млн т, категории D1 (D3dm) — 12,96 млн т.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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