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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Роснефть" — генеральный спонсор выставки "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июне в Самаре состоялась XVI специализированная выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия", генеральным спонсором которой выступила НК "Роснефть". Проект приурочен к 90-летию промышленной добычи нефти в Самарской области — историю этого рубежа связывают с дочерним обществом компании АО "Самаранефтегаз".

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Мероприятие собрало производителей оборудования, разработчиков, представителей бизнеса, науки и органов власти для обсуждения стратегических векторов развития топливно-энергетического комплекса, вопросов импортозамещения, технологического суверенитета и внедрения инноваций.

В выступлении временно исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова прозвучала оценка роли региона: "Самарская область входит в топ-10 регионов РФ по объему добычи нефти. Данная выставка стала центром притяжения ключевых игроков индустрии, вклад каждого из них формирует очень важные партнерские взаимоотношения с правительством, а также выступает гарантом развития социальной жизни региона".

Согласно статистике министерства промышленности и торговли, в нефтяной отрасли Самарской области работают более 30 основных организаций, численность занятых в секторе превышает 40 тыс. человек. За период промышленной разработки месторождений на территории региона (с 1936 года) суммарный объем добычи нефти превысил 1,3 млрд тонн.

Ежегодная добыча в регионе составляет порядка 15–16 млн тонн нефти. На развитие и строительство в нефтедобыче в аналогичный период направляется около 40 млрд рублей инвестиций. Главными направлениями являются строительство новых скважин, проведение геолого-технических мероприятий и расширение уже имеющихся скважин и сервисов хранения добычи. В сфере нефтепереработки, продолжается модернизация. Речь идет о 30 млрд рублей инвестиций.

Общие инвестиции в модернизацию и развитие нефтеперерабатывающих мощностей региона с 2009 года превышают половину триллиона рублей (около 560 млрд руб.).

"Выставка 2026 года наглядно показывает, как быстро меняются технологии в ТЭК. Для нас, как для крупнейшего добывающего предприятия области, в приоритете стоит технологический суверенитет. Мы активно тестируем и внедряем российские инженерные разработки, блочно-модульное оборудование и автоматизированные системы управления. Надеюсь, площадка "Экспо-Волги" поможет нам найти прямых отечественных поставщиков, чьи решения позволят оптимизировать бурение и повысить энергоэффективность наших объектов", — отметил первый заместитель генерального директора по производству — главный инженер АО "Самаранефтегаз" Евгений Барсуков.

На своем масштабном стенде "Роснефть" представила ключевые социальные и экологические проекты, реализуемые на территории Самарской области дочерними обществами компании, включая "Самаранефтегаз", группу НПЗ — Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Самаранефтепродукт, институт "РН-Проектирование".

Гости площадки ознакомились с кадровым потенциалом — компания провела ярмарку вакансий в дочерних обществах. Особое место занимает экологическая программа по сохранению орлана-белохвоста, включая уникальный атлас и тематическую викторину. Для популяризации бережного отношения к природе подготовлен мастер-класс по росписи гальки в рамках проекта "Рыбное богатство Волги". Самарская группа предприятий НК "Роснефть" разработала и представила туристический автомаршрут по Самарской области. Интерактивные химические опыты с интересом приняла молодежь.

Пленарная сессия "Стратегия и адаптация в нефтехимии: вызовы и возможности" стала центральным событием деловой программы: эксперты и руководители профильных ведомств обсудили практики промышленной безопасности, технологический суверенитет, импортонезависимость и локализацию производства, в частности переход на отечественные инновационные решения в топливно‑энергетических комплексах.

Заместитель председателя комитета РСПП по техническому регулированию, председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации при Минпромторге России Андрей Лоцманов, поднял вопрос о необходимости восстановления государственного контроля и надзора, подчеркнув, что государство должно обеспечивать безопасность продукции, не создавая при этом избыточных трудностей для промышленности.

НК "Роснефть" работает во всех основных нефтегазоносных провинциях России, включая Западную и Восточную Сибирь, Поволжье, Урал, Дальний Восток, Тимано-Печору, Краснодарский край, а также шельфы морей Российской Федерации. Самарская область является стратегически важным регионом для компании. Здесь сосредоточен один из самых мощных и диверсифицированных производственных кластеров "Роснефть". Его уникальность заключается в реализации принципа полного производственного цикла: от добычи углеводородного сырья до реализации готовой продукции.

Заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО "Самаранефтегаз" Олег Гладунов сделал акцент на научно-технической активности компании, внедрении инноваций и практическом эффекте от НИОКР и опытно‑промышленных испытаний. Он подчеркнул роль внутренних разработок и патентов в повышении добычи и экономической эффективности, а также обозначил приоритеты на дальнейшие испытания новых технологий.

"Самаранефтегаз", ключевой добывающий актив "Роснефти" в Поволжье, реализовал в 2025 году 98 проектов по повышению производственной эффективности, экономический эффект от которых составил 3,1 млрд руб. Кроме того, работники предприятия разработали еще 31 новый проект.

Наиболее успешными стали проекты ППЭ в энергетике, бурении, добыче нефти и газа, капитальном строительстве.

Проект по оптимизации работ и рациональному размещению оборудования на объектах сбора нефти, энергоснабжения и системы поддержания пластового давления в прошедшем году дал эффект более 570 млн рублей, а ожидаемый эффект в течение пяти лет оценивается в 1,3 млрд рублей.

На 150 млн рублей удалось снизить капитальные затраты при строительстве добычных скважин с присутствием сероводорода. Специалисты нашли решение по использованию стандартных обсадных труб вместо дорогостоящих из спецсплавов с обеспечением высокого уровня промышленной безопасности.

Углубление поглощающих скважин в геологоразведке дало эффект около 177 млн рублей. В случае отсутствия промышленных притоков скважину используют по основному назначению. Такой подход исключает затраты на строительство лишних разведочных объектов.

За восемь лет реализации Системы ППЭ работники "Самаранефтегаза" разработали 177 проектов с суммарным экономическим эффектом свыше 11 млрд рублей.

Повышение производственной эффективности — один из ключевых элементов стратегии "Роснефти". Компания реализует программу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат и капитальных вложений, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

В юбилейный год ряд сотрудников АО "Самаранефтегаз" был отмечен наградами министерства промышленности и торговли Самарской области. Медаль им. Н. В. Абрамова вручена Антону Федотову, начальнику отдела технологий бурения управления технологий и инжиниринга бурения.

Почетной грамотой министерства награждена Елена Кузьмина, начальник отдела организации контроля качества управления контроля качества. Благодарностями министерства отмечены Алексей Винник, заместитель начальника управления по разработке месторождений, и Светлана Разживина, начальник отдела консолидации и планирования капитальных вложений управления развития производства.

Организаторами форума выступили правительство Самарской области, региональное министерство промышленности и торговли и выставочная компания "Экспо‑Волга" при поддержке Минпромторга РФ и отраслевых союзов.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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