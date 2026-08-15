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Туризм Общество

Туристический потенциал Самарской области представляют в Казани

КАЗАНЬ. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область продолжает активно заявлять о себе на туристической карте России. Мобильный туристический информационный центр региона прибыл в столицу Республики Татарстан и в течение двух дней презентует в Казани лучшие туристические предложения Самарской области, сообщает пресс-служба регионального минтуризма.

Мобильный туристический информационный центр работает с 11:00 до 20:00 у Центра семьи "Казан". Жители и гости города смогут получить актуальную информацию о ключевых маршрутах по Волге, природных локациях, культурных событиях и гастрономических брендах Самарской области, а также подобрать готовые идеи для отдыха — от коротких поездок выходного дня до насыщенных турпрограмм. Специалисты центра помогут спланировать путешествие, ответят на вопросы по размещению, логистике и сезонным возможностям региона.

Для гостей площадки подготовлена интерактивная программа: презентации маршрутов, тематические активности, консультации и точка посткроссинга, где можно бесплатно подписать и отправить брендированную открытку в любую точку России, пригласив родных и друзей открыть для себя Самарскую область.

Приглашаются жители и гости Казани посетить мобильный туристический информационный центр 15–16 августа и лично оценить туристический потенциал Самарской области — региона ярких впечатлений, самобытной культуры и разнообразных возможностей для отдыха.

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