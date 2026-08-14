В Камышлинском районе появится парк "Аленький цветочек"

В Камышлинском районе Самарской области в 2026 году появится парк "Аленький цветочек" в селе Неклюдово.

Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева совершила рабочий выезд в Камышлинский район, где совместно с главой администрации Айдаром Зариповым и представителями подрядной организации провели осмотр хода работ. Проект парка "Аленький цветочек" стал победителем регионального отбора проектов по развитию общественных туристических пространств.

Парк разместится на территории исторической усадьбы, связанной с родом Аксаковых. Концепция сочетает элементы сказочной тематики и исторической экспозиции. Территория будет адаптирована для проведения локальных культурных и общественных мероприятий.

Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и планируются к завершению осенью 2026 года. Парк войдет в новый межрегиональный туристический маршрут и станет дополнительной точкой притяжения для гостей и жителей региона, реализованной в рамках региональной программы поддержки общественных пространств.

"Наша задача — создать место, которое органично соединит культурное наследие усадьбы и комфортную среду для отдыха и мероприятий. Это важный шаг для укрепления туристического потенциала малых населенных пунктов Самарской области", — отметила министр Екатерина Матвеева.