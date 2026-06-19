Москва представит туристический потенциал в Самарской области

В концертном зале "Сигнал" 24 июня в 10:30 Комитет по туризму города Москвы организует бизнес-миссию в Самарскую область, в ходе которой презентует летние предложения для отдыха в столице.

В этом сезоне для гостей подготовили насыщенную событийную программу. Особое внимание уделяется семейному отдыху, а также проектам для молодежи и подростков в период школьных каникул.

Этим летом Москва вновь превратилась в огромную фестивальную площадку благодаря главному проекту сезона "Лето в Москве". Он объединяет свыше 500 площадок по всему городу. Жители и гости Москвы могут посетить площадки "Московских сезонов", крупные фестивали, посвященные музыке, театру, истории. Свои сезонные программы и возможности в сфере делового туризма презентуют представители столичной туриндустрии.

Параллельно, с 24 по 28 июня, в Самаре работает мобильный туристический центр "Москва". Его специалисты расскажут посетителям о проекте "Лето в Москве" и экосистеме RUSSPASS, продемонстрировав функционал сервиса и готовые маршруты. Интерактивным дополнением станет AR-игра "Играй в Москву".

Москва и Самарская область активно взаимодействуют друг с другом, туристический потенциал Самарской области также представлен на цифровом сервисе RUSSPASS.