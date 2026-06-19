Москва представит туристический потенциал в Самарской области

В концертном зале "Сигнал" 24 июня в 10:30 Комитет по туризму города Москвы организует бизнес-миссию в Самарскую область, в ходе которой презентует летние предложения для отдыха в столице.
В этом сезоне для гостей подготовили насыщенную событийную программу. Особое внимание уделяется семейному отдыху, а также проектам для молодежи и подростков в период школьных каникул.
Этим летом Москва вновь превратилась в огромную фестивальную площадку благодаря главному проекту сезона "Лето в Москве". Он объединяет свыше 500 площадок по всему городу. Жители и гости Москвы могут посетить площадки "Московских сезонов", крупные фестивали, посвященные музыке, театру, истории. Свои сезонные программы и возможности в сфере делового туризма презентуют представители столичной туриндустрии.
Параллельно, с 24 по 28 июня, в Самаре работает мобильный туристический центр "Москва". Его специалисты расскажут посетителям о проекте "Лето в Москве" и экосистеме RUSSPASS, продемонстрировав функционал сервиса и готовые маршруты. Интерактивным дополнением станет AR-игра "Играй в Москву".
Москва и Самарская область активно взаимодействуют друг с другом, туристический потенциал Самарской области также представлен на цифровом сервисе RUSSPASS.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....