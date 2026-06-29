Самарская область — лидер в списке топ-10 геобрендов страны

На торжественной церемонии подведения итогов третьего сезона всероссийского фестиваля "Земля открытий" названы топ-10 геобрендов страны. Самарская область в этом списке заняла почётное первое место.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 342 видеопроекта из 58 субъектов федерации. В третьем сезоне наш регион представил на конкурс 32 работы — больше, чем Москва и Санкт-Петербург. Определяя топ-10 геобрендов, оргкомитет конкурса оценивал количество фильмов и число призовых мест, занятых регионом. Самарская область собрала внушительный урожай — 22 диплома в разных номинациях. Результат — первое место в списке геобрендов фестиваля!

Эта победа стала возможной в первую очередь благодаря двум ведущим телерадиокомпаниям региона. За вклад в формирование геобренда Самарской области на площадке главной студии губернии были награждены команда ГТРК "Самара" (11 фильмов-призеров) и медиаагентство "Самара 450", представившее на суд экспертов также 11 фильмов проекта "Неочевидная Самара". Символ фестиваля, статуэтка топ-10 геобрендов, был вручён министру туризма Самарской области Екатерине Матвеевой.

"Мы благодарны оргкомитету фестиваля за то, что в качестве первой региональной площадки федерального финала выбрана именно Самарская область, — говорит Екатерина Матвеева. — Уверена, что визит участников в Самару станет для них началом более глубокого интереса к нашему региону и ещё больше укрепит репутацию Самарской области как территории, где рады каждому гостю!"

Все самарские видеопроекты будут размещены для открытого просмотра на онлайн-платформе "Посмотри, какая страна!". Это позволит потенциальным туристам получить ценную информацию о регионе, спровоцирует желание посетить Самарскую область. Впрочем, и сам фестиваль внёс вклад в формирование интереса к нашему краю, ведь на финал конкурса, который впервые прошел за пределами столицы, приехали конкурсанты от Калининграда до Камчатки.

"Реализовать план премьерных показов в регионах удалось только на третий год Фестиваля. Многие из участников и даже экспертов оказались в Самаре впервые и искренне удивились красоте и величию города, были приятно удивлены гостеприимством и гастрономическим разнообразием. Из фильмов узнали о том, что Самара-Куйбышев была запасной столицей во время Великой Отечественной войны, что труппа Большого театра была эвакуирована в Самару и выступала на сцене театра оперы и балета. Самарская область — большой промышленный центр, продукция которого востребована во всех сферах жизни нашей страны", — отметила Надежда Явдолюк, директор Фестиваля геобрендов "Земля открытий".

За два фестивальных дня видеографы со всей страны многое успели. "Премьерные показы фильмов-победителей прошли на площадках Самарской Губернской Думы, областного художественного музея, кинотеатра "Филин". На круглом столе с участием АНО и НКО обсудили важные вопросы, связанные с формированием и продвижением геобрендов. В главной телестудии губернии состоялось награждение регионов-победителей. Конкурсанты побывали на заводе "Логика молока", познакомились с городом и его основными достопримечательностями. Самара достойно встретила гостей!" — рассказала Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", организационный партнёр "Земли открытий".

Главным событием фестиваля стали, конечно же, показы фильмов-призеров конкурса. Участники фестивальных мероприятий посмотрели около 100 видео своих коллег.

"Многие проекты тронули своей глубиной и социальной направленностью, — прокомментировала Татьяна Голуб, региональный менеджер по связям с общественностью компании "Логика молока", партнёр и эксперт фестиваля. — Надеюсь, что участие в конкурсе Починковского конного завода, диплом которому я вручала, поможет этому уникальному сельскохозяйственному предприятию в решении сложных организационных задач".

Фактически фестиваль выходит за пределы конкурсной программы: он не только позволяет регионам заявить о себе, но и обозначает проблемы, которые требуют решения.

Необходимо отметить ещё одну важную особенность фестиваля этого года. Самое активное участие в нём приняли дети и семейные команды, которые весьма профессионально, а главное — тепло и с любовью рассказывали о своих регионах.

"Поскольку проект так активно подхвачен молодым поколением, у него, без сомнения, счастливое будущее! "Земля открытий" показывает живой образ страны. Регионы раскрываются не только через достопримечательности или громкие события, но и в первую очередь через людей, их инициативы и добрые дела", — отметила Анастасия Беленкова, председатель отделения Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области, эксперт и партнёр фестиваля.

"Земля открытий" подвела итоги и сразу же стартует с новым сезоном. Следите за информацией на сайте luchnikfest.ru, участвуйте в конкурсе!

Организационный партнёр Фестиваля геобрендов "Земля открытий" в Самаре — агентство коммуникаций "ПРАТОН".

Партнёры финала фестиваля "Земля открытий" 2026 года:

— Компания "Логика молока"

— Национальный совет по корпоративному волонтёрству в Самарской области

— Министерство туризма Самарской области

— Туристский информационный центр Самарской области

— Самарский областной художественный музей

Информационные партнёры:

— ГТРК "Самара"

— медиаагентство "Самара 450"

— филиал ФГБУ "Редакция "Российской газеты" г. Самара

— информационное агентство "Волга Ньюс"

— "АиФ в Самаре"