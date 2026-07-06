В Сызрани планируют установить дебаркадер для приема круизных теплоходов

Чтобы Сызрань могла принимать круизные теплоходы, необходимо установить дебаркадер. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства Самарской области, прошедшем в понедельник, 6 июня.
Как рассказал глава Сызрани Сергей Володченков, вопрос приема круизных теплоходов прорабатывался с 2024 года. Однако все уперлось в технические ограничения, связанные с существующей причальной стенкой. "Есть пассажирский речной вокзал. Однако с точки зрения захода туда туристических судов трех-четырехпалубных, есть технические ограничения. С Нижегородской верфью проработали предложение о том, какое может быть решение — это переходная платформа, в простонародье называется дебаркадер", - пояснил мэр.
По его словам, стоить такой дебаркадер будет 44 млн рублей.
"Семь основных туроператоров готовы и заинтересованы заходить в порт Сызрани. Это порядка 70 круизных лайнеров", - обозначил он перспективы.
Губернатор Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что экономический эффект перекроет вложения в установку дебаркадера. "Вам нужно с этими туроператорами и с региональными министерствами посчитать экономику одного туриста, который к вам зайдет с этого лайнера на сутки или на двое переночевать. У вас облик города поменяется, если у вас появится достаточное количество туристов из ближайших регионов. Раз так, вы поймете, что вам нужно построить [дебаркадер]", - отметил он.
Глава региона поручил не дожидаться госпрограмм, а проработать вопрос с региональным минфином и местными предпринимателями: "Не надо ждать какой-то волшебной федеральной программы, ее не будет на такие объекты. Это полномочия чисто ваши. Зато с этим решением, которое стоит всего 44 млн, вы качественно измените структуру экономики и облик города, его восприятие. Вы же помидорная столица. А пока к вам на пароходе не приедет тысячи четыре туристов из соседних регионов, откуда они об этом узнают?".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!