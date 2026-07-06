В Сызрани планируют установить дебаркадер для приема круизных теплоходов

Чтобы Сызрань могла принимать круизные теплоходы, необходимо установить дебаркадер. Об этом стало известно на оперативном совещании правительства Самарской области, прошедшем в понедельник, 6 июня.

Как рассказал глава Сызрани Сергей Володченков, вопрос приема круизных теплоходов прорабатывался с 2024 года. Однако все уперлось в технические ограничения, связанные с существующей причальной стенкой. "Есть пассажирский речной вокзал. Однако с точки зрения захода туда туристических судов трех-четырехпалубных, есть технические ограничения. С Нижегородской верфью проработали предложение о том, какое может быть решение — это переходная платформа, в простонародье называется дебаркадер", - пояснил мэр.

По его словам, стоить такой дебаркадер будет 44 млн рублей.

"Семь основных туроператоров готовы и заинтересованы заходить в порт Сызрани. Это порядка 70 круизных лайнеров", - обозначил он перспективы.

Губернатор Вячеслав Федорищев выразил уверенность, что экономический эффект перекроет вложения в установку дебаркадера. "Вам нужно с этими туроператорами и с региональными министерствами посчитать экономику одного туриста, который к вам зайдет с этого лайнера на сутки или на двое переночевать. У вас облик города поменяется, если у вас появится достаточное количество туристов из ближайших регионов. Раз так, вы поймете, что вам нужно построить [дебаркадер]", - отметил он.

Глава региона поручил не дожидаться госпрограмм, а проработать вопрос с региональным минфином и местными предпринимателями: "Не надо ждать какой-то волшебной федеральной программы, ее не будет на такие объекты. Это полномочия чисто ваши. Зато с этим решением, которое стоит всего 44 млн, вы качественно измените структуру экономики и облик города, его восприятие. Вы же помидорная столица. А пока к вам на пароходе не приедет тысячи четыре туристов из соседних регионов, откуда они об этом узнают?".