"Т Плюс" восстановила благоустройство на 951 объекте в Самаре

В мае — июне 2026 года "Т Плюс" привела в порядок 951 объект в Самаре, где прежде энергетики ремонтировали тепловые сети. Работы на оставшихся 167 участках будут выполнены до конца июля.
При восстановлении благоустройства "Т Плюс" производит засыпку мест раскопок чернозёмом и выполняет посев газона. При необходимости укладывает асфальт и бордюрный камень.
"Мы восстанавливаем территорию в том же виде, какой она была до проведения ремонтных работ. Единственное, от чего мы отказались — возврат зелёных насаждений в охранных зонах теплосетей. Дело в том, что корневая система деревьев и крупных кустарников разрушает строительные конструкции и приводит к инцидентам в системах теплоснабжения", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
При этом в областной столице в июле пройдут гидравлические испытания второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ, а также теплосетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Из-за необходимости повторных вскрытий грунта для ремонтов трубопроводов сроки восстановления благоустройства могут быть скорректированы. При этом все изменения графика благоустройства "Т Плюс" согласовывает с администрацией города.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????