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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" восстановила благоустройство на 951 объекте в Самаре

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае — июне 2026 года "Т Плюс" привела в порядок 951 объект в Самаре, где прежде энергетики ремонтировали тепловые сети. Работы на оставшихся 167 участках будут выполнены до конца июля.

При восстановлении благоустройства "Т Плюс" производит засыпку мест раскопок чернозёмом и выполняет посев газона. При необходимости укладывает асфальт и бордюрный камень.

"Мы восстанавливаем территорию в том же виде, какой она была до проведения ремонтных работ. Единственное, от чего мы отказались — возврат зелёных насаждений в охранных зонах теплосетей. Дело в том, что корневая система деревьев и крупных кустарников разрушает строительные конструкции и приводит к инцидентам в системах теплоснабжения", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

При этом в областной столице в июле пройдут гидравлические испытания второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ, а также теплосетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Из-за необходимости повторных вскрытий грунта для ремонтов трубопроводов сроки восстановления благоустройства могут быть скорректированы. При этом все изменения графика благоустройства "Т Плюс" согласовывает с администрацией города.

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