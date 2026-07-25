Иван Носков: "За полтора года в Самаре выявили более 1000 км бесхозных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения"

В Самаре за полтора года выявили более 1000 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, не стоящих на балансе ни одной организации или ведомства. Об этом рассказал глава города Иван носков.

"Принимаем такие объекты (трубопроводы, камеры, колодцы и т. п.) на баланс муниципалитета, а затем передаем ресурсоснабжающей организации. В 2025 г. передали 476 объектов водоснабжения, в 2026 г. уже передано 599 объектов, и работа продолжается. В августе ждем окончательного согласования оформления большого числа теплосетей на баланс ПАО "Т Плюс", — заявил мэр.

С подобной проблемой столкнулись и жители ЖК "Рассвет" в Кировском районе областной столицы. Они жаловались на протечку канализационных сетей, невнимательное отношение УК к своим прямым обязанностям, отсутствие поликлиники и др. Как уточнил Иван Носков, это практически "образцово-показательный" комплекс проблем, которые возникают у жителей микрорайонов, построенных пять и более лет назад.

"В выстраивании отношений с управляющей компанией жителям поможет Госжилинспекция Самарской области, представители ГЖИ на встрече присутствовали. Что касается протечки сетей вдоль Московского шоссе — застройщик устранит протечку, а помощник губернатора Денис Портнягин и лично глава района Игорь Рудаков качество работ проконтролируют", - заверил мэр Самары.

Глава областной столицы уточнил, проблема бесхозных сетей по всему городу решается комплексно.

"В конце 2024 г. мы столкнулись с тем, что застройщики годами и даже десятилетиями не занимались ремонтом и содержанием сетей и при этом не передавали их на баланс муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций. Чаще всего это происходило, потому что при строительстве были допущены нарушения и объекты не были сданы в эксплуатацию официально, либо же полностью ЖК еще не сдан (стройка заморожена на каком-то этапе). В редких случаях добросовестные застройщики действительно содержат сети самостоятельно и ответственно", - пояснил Иван Носков.

По его словам, чтобы избежать подобных проблем в будущем, администрация проработает вопрос строгого контроля с профильными министерствами правительства Самарской области и Госстройнадзором.

"До застройщиков информацию тоже доведем — "ничейных" сетей в Самаре больше быть не должно!", - заключил мэр.