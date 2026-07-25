Иван Носков: "За полтора года в Самаре выявили более 1000 км бесхозных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения"

В Самаре за полтора года выявили более 1000 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, не стоящих на балансе ни одной организации или ведомства. Об этом рассказал глава города Иван носков.
"Принимаем такие объекты (трубопроводы, камеры, колодцы и т. п.) на баланс муниципалитета, а затем передаем ресурсоснабжающей организации. В 2025 г. передали 476 объектов водоснабжения, в 2026 г. уже передано 599 объектов, и работа продолжается. В августе ждем окончательного согласования оформления большого числа теплосетей на баланс ПАО "Т Плюс", — заявил мэр.
С подобной проблемой столкнулись и жители ЖК "Рассвет" в Кировском районе областной столицы. Они жаловались на протечку канализационных сетей, невнимательное отношение УК к своим прямым обязанностям, отсутствие поликлиники и др. Как уточнил Иван Носков, это практически "образцово-показательный" комплекс проблем, которые возникают у жителей микрорайонов, построенных пять и более лет назад.
"В выстраивании отношений с управляющей компанией жителям поможет Госжилинспекция Самарской области, представители ГЖИ на встрече присутствовали. Что касается протечки сетей вдоль Московского шоссе — застройщик устранит протечку, а помощник губернатора Денис Портнягин и лично глава района Игорь Рудаков качество работ проконтролируют", - заверил мэр Самары.
Глава областной столицы уточнил, проблема бесхозных сетей по всему городу решается комплексно.
"В конце 2024 г. мы столкнулись с тем, что застройщики годами и даже десятилетиями не занимались ремонтом и содержанием сетей и при этом не передавали их на баланс муниципалитета и ресурсоснабжающих организаций. Чаще всего это происходило, потому что при строительстве были допущены нарушения и объекты не были сданы в эксплуатацию официально, либо же полностью ЖК еще не сдан (стройка заморожена на каком-то этапе). В редких случаях добросовестные застройщики действительно содержат сети самостоятельно и ответственно", - пояснил Иван Носков.
По его словам, чтобы избежать подобных проблем в будущем, администрация проработает вопрос строгого контроля с профильными министерствами правительства Самарской области и Госстройнадзором.
"До застройщиков информацию тоже доведем — "ничейных" сетей в Самаре больше быть не должно!", - заключил мэр.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.