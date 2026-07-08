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ЖКХ и благоустройство Общество

В Алексеевском районе устраняют дефекты дорог по обращениям жителей

АЛЕКСЕЕВКА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители населенных пунктов Алексеевка и Авангард жаловались на ненадлежащее состояние покрытия дороги и отсутствие благоустройства территории у школ. Прокуратура проверила поступившие сигналы и подтвердила наличие нарушений государственного стандарта: на проезжей части были выявлены дефекты, подходы к учебным заведениям не соответствовали требованиям безопасности, сообщили в ведомстве.

В поселке Авангард подходную зону к школе привели в порядок. Для села Алексеевка подготовлен план работ: на устранение дефектов выделено 4,9 млн рублей по муниципальному контракту, который предусматривает устранение всех дефектов дорожного полотна вблизи учебного учреждения.

 

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