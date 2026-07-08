В Алексеевском районе устраняют дефекты дорог по обращениям жителей

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Жители населенных пунктов Алексеевка и Авангард жаловались на ненадлежащее состояние покрытия дороги и отсутствие благоустройства территории у школ. Прокуратура проверила поступившие сигналы и подтвердила наличие нарушений государственного стандарта: на проезжей части были выявлены дефекты, подходы к учебным заведениям не соответствовали требованиям безопасности, сообщили в ведомстве.