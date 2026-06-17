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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре приостановлено горячее водоснабжение части жилых домов более чем на 50 улицах

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре по 30 июня приостановлено горячее водоснабжение части жилых домов, расположенных более чем на 50 улицах, а также соцучреждений и организаций на 29 улицах, сообщает мэрия города. Это связано со стартом работ для проверки надежности функционирования первого тепловывода от Центральной отопительной котельной.

С адресным перечнем многоквартирных домов и других зданий, попавших в зону отключения, можно ознакомиться в карточках.

В период проведения диагностики Самарский филиал ПАО "Т Плюс" просит жителей соблюдать меры безопасности: не подходить близко к трубопроводам и тепловым камерам, не оставлять автомобили на люках и рядом с энергообъектами, не заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах горожан просят сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте https://tss.tplusgroup.ru/.

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