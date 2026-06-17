В Самаре приостановлено горячее водоснабжение части жилых домов более чем на 50 улицах

В Самаре по 30 июня приостановлено горячее водоснабжение части жилых домов, расположенных более чем на 50 улицах, а также соцучреждений и организаций на 29 улицах, сообщает мэрия города. Это связано со стартом работ для проверки надежности функционирования первого тепловывода от Центральной отопительной котельной.
С адресным перечнем многоквартирных домов и других зданий, попавших в зону отключения, можно ознакомиться в карточках.
В период проведения диагностики Самарский филиал ПАО "Т Плюс" просит жителей соблюдать меры безопасности: не подходить близко к трубопроводам и тепловым камерам, не оставлять автомобили на люках и рядом с энергообъектами, не заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ.
Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах горожан просят сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте https://tss.tplusgroup.ru/.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????