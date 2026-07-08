"Т Плюс" обновит свыше 1,3 км теплосети на улице Аэродромной в Самаре

Специалисты "Т Плюс" заменят свыше 1,3 км теплотрассы на улице Аэродромной, от улицы Дзержинского до улицы Волгина. Благодаря реконструкции участка энергетики повысят надёжность теплоснабжения 115 объектов, в том числе 91 жилого дома, 10 социальных учреждений и 14 организаций.

В ходе работ предстоит не только заменить трубопроводы разного диаметра, но и выполнить реконструкцию трёх тепловых камер, а две — построить заново. На объекте уже демонтировано около 100 м теплотрассы, ведётся подготовка канала для укладки новой трубы. На весь период перекладки для близлежащих домов, социальных учреждений и организаций будет сохранено горячее водоснабжение. Для этого энергетики смонтировали резервные линии.

"При замене теплотрассы мы используем качественные современные материалы. В частности, трубы с пенополиуретановой изоляцией, которая позволит максимально продлить срок службы тепломагистрали", — рассказал технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

Всего в ходе ремонтной кампании специалистам "Т Плюс" предстоит обновить теплотрассы на 11 участках в областной столице.