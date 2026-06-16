В Самаре обсудили готовность ЖКХ к новому отопительному сезону

Врио руководителя ГЖИ Самарской области совместно с главой городского округа Самара, при участии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и прокуратуры, провел заседание штаба по подготовке к отопительному сезону.

Основная цель заседания заключалась в повышении готовности жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. Обсуждались вопросы взаимодействия различных структур, задействованных в подготовке к отопительному сезону, а именно: жилищные организации, управляющие компании, местные власти и ресурсоснабжающие компании. От четкой организации работы в этот период зависит не только комфорт граждан, но и социальная стабильность в регионе в целом. Немаловажную роль играет поддержание открытого диалога с населением, информирование о ходе подготовки и возможных проблемах.

В рамках заседания были заслушаны доклады представителей ресурсоснабжающих организаций о ходе выполнения планов по подготовке к зиме. Особое внимание уделялось вопросам завершения ремонтных работ на тепловых сетях, в котельных и центральных тепловых пунктах.

Георгий Саркисович подчеркнул необходимость усиления контроля качества проводимых работ и соблюдения установленных сроков. Он также обратил внимание на важность своевременного информирования населения о планируемых отключениях теплоснабжения и горячего водоснабжения в связи с ремонтными работами. "ГЖИ Самарской области проводит выездные обследования многоквартирных домов, в ходе которых осматривается тепловой контур, целостность водосточных труб, отмостков, общее состояние фасада, при возможности целостность оголовков, изоляция сетей", — прокомментировал Георгий Саркисович.

Иван Носков акцентировал внимание о необходимости тесного взаимодействия всех заинтересованных сторон для оперативного решения возникающих проблем. Он отметил, что от слаженной работы всех служб зависит стабильное прохождение отопительного сезона и комфорт жителей.

"К отопительному сезону компании готовят почти 9,8 тысяч многоквартирных домов и более 500 соцучреждений. Подготовку соцучреждений держу на особом контроле. За летний период ресурсоснабжающие компании Самары выполнят реконструкцию теплотрасс — суммарно более 14 тыс. п. м. Жителей прошу с пониманием отнестись к возможным неудобствам — сети изношены, и ремонт действительно необходим для обеспечения нормальной жизнедеятельности города", — сказал Иван Носков.