"Т Плюс" повысит надёжность теплоснабжения жителей Промышленного района Самары

Специалисты "Т Плюс" начали реконструкцию тепловой сети на улице Солнечной, между улицами Ново-Вокзальная и Шверника. С ходом работ на объекте ознакомились директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов и первый заместитель главы городского округа Самара Михаил Малыхин.
В 2026 году при поддержке правительства Самарской области энергетикам удалось привлечь средства казначейского инфраструктурного кредита для замены тепломагистралей. Одним из дополнительных объектов стал участок трассы на улице Солнечной. Здесь планируется обновить более 900 метров теплосети.
"В отопительный период мы выявили и устранили здесь несколько дефектов. Чтобы будущей зимой не создавать дискомфорт для горожан, включили замену теплосети в план летних ремонтов. Благодаря поддержке региональных властей мы сможем повысить надёжность теплоснабжения для 73 жилых домов, 6 социальных учреждений и 10 организаций", — рассказал Марат Феткуллов.
На данный момент на улице Солнечной практически завершены земляные работы, ведётся монтаж временного трубопровода, который позволит на время перекладки сохранить для жителей близлежащих домов подачу горячей воды без ограничений.
"В 2022 году энергетики заменили один участок магистрали по улице Солнечной, в этом — выполнят реконструкцию соседнего. Благодаря такому подходу скоро повысится надёжность работы всей теплотрассы в этом районе города", — отметил Михаил Малыхин.
Всего в ходе ремонтной кампании специалистам "Т Плюс" предстоит обновить теплотрассы на 11 участках. Завершить работы энергетики планируют до начала отопительного сезона.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????