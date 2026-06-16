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Билайн запустил умный поиск в мобильном приложении

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый сервис помогает клиентам быстрее решать повседневные задачи, связанные с управлением связью, без самостоятельного поиска нужных разделов, обращений в поддержку и звонков в контакт-центр.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Теперь в приложении Билайн многие действия можно выполнить через одно текстовое окно. Пользователь может проверить баланс и остатки пакетов, уточнить условия тарифа, получить информацию по детализации, услугам и доступным сервисам, а также заранее настроить роуминг для поездки за границу. Достаточно сформулировать запрос в свободной форме — так же, как в обычной переписке.

Умный поиск помогает не только с вопросами по услугам связи. Внутри приложения он также становится удобной точкой входа для повседневных пользовательских сценариев с применением искусственного интеллекта: можно, например, уточнить факт, быстро найти нужную информацию, задать бытовой вопрос, попросить совет или просто пообщаться. Таким образом, Билайн развивает приложение не только как сервис для управления связью, но и как более универсальную цифровую среду для решения разных задач.

Если вопрос связан с обслуживанием и требует более глубокой проработки, умный поиск сам переведет клиента в чат поддержки. Это позволяет не искать нужный канал помощи вручную и делает путь до ответа короче и удобнее.

На первом этапе сервис доступен клиентам платформы "план б." — это около 400 тысяч пользователей. Пилотный запуск позволит протестировать сценарии использования, собрать обратную связь и подготовить решение к дальнейшему развитию.

Запуск умного поиска стал очередным шагом Билайна в развитии ИИ-сервисов. Компания рассматривает искусственный интеллект не как отдельную опцию, а как новый уровень клиентского опыта внутри телеком-продукта.

Леонид Фролов, руководитель мобильной разработки Билайна:

"Мы хотели сделать в приложении Билайн не просто еще одну сервисную функцию, а по-настоящему удобный инструмент, к которому можно обратиться почти с любым вопросом. Клиент может, например, проверить баланс, разобраться с роумингом или подключить опцию, а заодно — найти рецепт нового блюда на ужин. Для нас это важный шаг к более естественному и человечному взаимодействию с приложением, когда нужный ответ или действие можно получить в одном окне, без лишних переходов и сложной навигации".

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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