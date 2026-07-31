Энергетики сообщили, где временно отключат свет 2 и 3 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.08.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Лазарева, ул. Полевая)

03.08.2026 года с 13-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящёвка (ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина, пер. Речной, пер. Молодежный)

03.08.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящёвка (ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина, пер. Речной, пер. Молодежный)

03.08.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны

03.08.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Севрюкаево

03.08.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Лбище

03.08.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Кольцово

03.08.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово

03.08.2026 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Малая Рязань

03.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Железнодорожная)

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул.Старый Клин)

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

п Новоспасский (ул Мира, ул Ленина.)

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай

03.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Дергачи

03.08.2026 года с 09-00 до 10-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт Безенчук (ул. Мелиораторов, ул. Овражная, ул. Чапаева, ул. Центральная, ул. Степная, ул. Больничная, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Рабочая,

ул. Вокзальная, ул. Мамистова, ул. Специалистов, ул. Кирова, ул. Фрунзе, ул. Ст. Разина, ул. Пушкина, ул. Шевченко)

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная, АЗС на трассе М-5)

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Константиновка

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Колмаюр

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Моисеевка

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Городок

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Ульяновка

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Алексеевка

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старое Фейзуллово

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Степная Шентала

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Кошки

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Ягодный

03.08.2026 года с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка

03.08.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Боголюбовка

03.08.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Сух Матак

03.08.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Самсоновка

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Волжский (ул. Жилой массив Сосновый Бор)

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

аул Краснорыльский

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (з. Удача) (ул. Мухутдинова)

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Крутогорки

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Вишневая, ул. Яблоневая)

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.)

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская)

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача)

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Кондурчинский (ул. Солнечная)

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Шилан (ул. Заречная)

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Салют (ул. Автозаводская)

03.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Ст. Бинарадка п. Лесной (ул. Советская)

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Старое Аделяково

03.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Пролетарий

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.