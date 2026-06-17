Энергетики отключат свет для ремонтных работ в районах области с 18 по 22 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
18.06.2026 года с 10-00 до 20-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Новая Елховка
19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Денискино
19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Каменка (ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Пионерская)
19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Разъезд
19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Тат. Абдикеево
19.06.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Черная Речка
19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача (ул. Хрулевых).
19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Крутогорки
19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Николаевых).
19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Лесная).
19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян (ул. Полевая).
19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Михайловка (ул. Степная).
19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).
19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская).
19.06.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старый Буян
19.06.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Заглядовка
19.06.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Екатериновка
19.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малая Каменка (ул. Центральная).
19.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Водный (ул. Центральная).
19.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Светлопольские дачи (ул. Светлая, ул. Солнечная, ул. Юбилейная).
19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Екатериновка (ул. Молодежная).
19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Николаевка (ул. Николаевская).
19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
Старая Кармала (ул. Центральная, ул. Средняя).
19.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Ровный
19.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Мамыково
19.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак
19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Нугайка
19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Султангулово (ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Победы, ул. Советская)
19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Новое Мансуркино (ул. Ленина, ул. Садовая).
19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Матьян
19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Нижнее Аверкино
19.06.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфёновка
19.06.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):
Нефтегорский район
с. Верхняя Домашка
19.06.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, ул. Восточная)
19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Брусяны (ул. Ленинская)
19.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Безенчукский район:
с. Покровка ул. Центральная, ул. Речная
19.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. Звезда ул. Мелиораторов, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Кирова, ул. Пионерская, пер. Спортивный, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Юбилейная, ул. Садовая, ул. Северная
19.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Обшаровка (ул. Вокзальная)
19.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Каменный Брод ул. Больничная, ул. Школьная, ул. Шоссейная
19.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань ул. Набережная, ул. Лиманская, пер. Дружбы, пер. Озерный, ул. Мостовая
19.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Глушицкий (ул. Центральная, ул. Октябрьская, ул. Степная, ул. Советская, ул. Специалистов, ул. Зинченко, ул. Зеленая, ул. Садовая)
22.06.2026 года с 10-00 до 13-00 и с 11-00 до 14-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Исаклы (ул. Ленинская, ул. Куйбышевская, ул. Кавказская, ул. Красноармейская, ул. Мичуринская, переулок Октябрьский, ул. Рабочая, ул. Суркова).
22.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Борискино-Игар (ул. Северная, ул. Центральная, ул. Тарынвар, ул. Садовая, ул. Церковная, ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Льва Толстого, ул. Гагарина).
22.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Зеленый ключ (ул. Заречная, ул. Центральная).
22.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Черный Ключ (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Горького, ул. Сидюкова, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Красноармейская).
22.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Чувашское Абдикеево (ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Садовая).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.