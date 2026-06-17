Энергетики отключат свет для ремонтных работ в районах области с 18 по 22 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.06.2026 года с 10-00 до 20-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Денискино

19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Каменка (ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Пионерская)

19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Разъезд

19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Тат. Абдикеево

19.06.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача (ул. Хрулевых).

19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Крутогорки

19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых).

19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Лесная).

19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян (ул. Полевая).

19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Михайловка (ул. Степная).

19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Большая Раковка (ул. Комсомольская, ул. Кооперативная).

19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

19.06.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старый Буян

19.06.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Заглядовка

19.06.2026 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Екатериновка

19.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Каменка (ул. Центральная).

19.06.2026 года с 8-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Водный (ул. Центральная).

19.06.2026 года с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Светлопольские дачи (ул. Светлая, ул. Солнечная, ул. Юбилейная).

19.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (ул. Молодежная).

19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Николаевка (ул. Николаевская).

19.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

Старая Кармала (ул. Центральная, ул. Средняя).

19.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

19.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

19.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Нугайка

19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Султангулово (ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Победы, ул. Советская)

19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Новое Мансуркино (ул. Ленина, ул. Садовая).

19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Матьян

19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Нижнее Аверкино

19.06.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфёновка

19.06.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Нефтегорский район

с. Верхняя Домашка

19.06.2026 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Октябрьская, ул. Восточная)

19.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Брусяны (ул. Ленинская)

19.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Покровка ул. Центральная, ул. Речная

19.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Звезда ул. Мелиораторов, ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Кирова, ул. Пионерская, пер. Спортивный, ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Победы, ул. Юбилейная, ул. Садовая, ул. Северная

19.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Вокзальная)

19.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Каменный Брод ул. Больничная, ул. Школьная, ул. Шоссейная

19.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань ул. Набережная, ул. Лиманская, пер. Дружбы, пер. Озерный, ул. Мостовая

19.06.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Центральная, ул. Октябрьская, ул. Степная, ул. Советская, ул. Специалистов, ул. Зинченко, ул. Зеленая, ул. Садовая)

22.06.2026 года с 10-00 до 13-00 и с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Ленинская, ул. Куйбышевская, ул. Кавказская, ул. Красноармейская, ул. Мичуринская, переулок Октябрьский, ул. Рабочая, ул. Суркова).

22.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Борискино-Игар (ул. Северная, ул. Центральная, ул. Тарынвар, ул. Садовая, ул. Церковная, ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Льва Толстого, ул. Гагарина).

22.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый ключ (ул. Заречная, ул. Центральная).

22.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Горького, ул. Сидюкова, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Красноармейская).

22.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Чувашское Абдикеево (ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Садовая).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.