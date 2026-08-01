Страшное ДТП под Сызранью унесло жизни двух человек, еще пятеро пострадали

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В субботу, 1 августа, в 12:36 на 16 км трассы Обход Сызрани с выходом на автодорогу "Москва-Самара" в Сызранском районе произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Geely Emgrand и Hyundai Tucson, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"