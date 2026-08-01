Страшное ДТП под Сызранью унесло жизни двух человек, еще пятеро пострадали

В субботу, 1 августа, в 12:36 на 16 км трассы Обход Сызрани с выходом на автодорогу "Москва-Самара" в Сызранском районе произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Geely Emgrand и Hyundai Tucson, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Автомобили столкнулись. В результате погибли два человека, включая несовершеннолетнего, еще пятеро пострадали.
"На месте автокатастрофы работали специалисты пожарно-спасательного отряда 47 противопожарной службы Самарской области, коллеги из ГКУ "Поисково-спасательная служба Самарской области" проводили аварийно-спасательные работы — отключение АКБ, деблокировку пострадавших и погибших", — отмечается в сообщении. На месте работали также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!