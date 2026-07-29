В Самаре после столкновения с BMW госпитализировали водителя Toyota Camry

Во вторник, 28 июля, в 17:45 в Октябрьском районе Самары столкнулись BMW и Toyota Camry, есть пострадавший, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 37-летний водитель BMW 530i двигался по ул. Ново-Садовая в направлении ул. Первомайская. В пути следования, возле дома № 12, он проехал на красный, после чего столкнулся с Toyota Camry под управлением 32-летнего водителя. Тот двигался по ул. Невская, поворачивая на ул. Ново-Садовую на зеленый сигнал светофора. Водитель Toyota Camry госпитализирован.