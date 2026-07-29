В Самаре после столкновения с BMW госпитализировали водителя Toyota Camry

Во вторник, 28 июля, в 17:45 в Октябрьском районе Самары столкнулись BMW и Toyota Camry, есть пострадавший, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 37-летний водитель BMW 530i двигался по ул. Ново-Садовая в направлении ул. Первомайская. В пути следования, возле дома № 12, он проехал на красный, после чего столкнулся с Toyota Camry под управлением 32-летнего водителя. Тот двигался по ул. Невская, поворачивая на ул. Ново-Садовую на зеленый сигнал светофора. Водитель Toyota Camry госпитализирован.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!