Пассажир госпитализирован после опрокидывания Niva в Приволжском районе

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В среду, 22 июля, в Приволжском районе произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"