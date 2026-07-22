Фестиваль истории пройдет в Тольятти

В субботу, 25 июля, в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова, расположенного в Тольятти состоится фестиваль истории "Россия. XX век". Мероприятие пройдет благодаря нацпроекту "Молодежь и дети", сообщили в администрации городского округа.

В этом году мероприятие также приурочено к 25-летию комплекса. Организаторы подготовили программу, которая перенесет зрителей в ключевые моменты отечественной истории XX столетия.

Так, зрители увидят две реконструкции. Первая называется "Война. История одной деревни". В ходе одного боя будут разыграны два эпизода — начало войны 1941 года и выход на госграницу наших войск в 1944 году.

Вторая реконструкция расскажет о событиях 1988 года в Афганистане.

В перерывах между действиями состоится концерт, посвященный военной истории России.

Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.