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Культура

Фестиваль истории пройдет в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 июля, в Парковом комплексе истории техники им. К. Г. Сахарова, расположенного в Тольятти состоится фестиваль истории "Россия. XX век". Мероприятие пройдет благодаря нацпроекту "Молодежь и дети", сообщили в администрации городского округа.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

В этом году мероприятие также приурочено к 25-летию комплекса. Организаторы подготовили программу, которая перенесет зрителей в ключевые моменты отечественной истории XX столетия.

Так, зрители увидят две реконструкции. Первая называется "Война. История одной деревни". В ходе одного боя будут разыграны два эпизода — начало войны 1941 года и выход на госграницу наших войск в 1944 году.

Вторая реконструкция расскажет о событиях 1988 года в Афганистане.

В перерывах между действиями состоится концерт, посвященный военной истории России.

Фестиваль истории "Россия. ХХ ВЕК" пройдет с 10:00 до 14:00 на центральной площадке.

Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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