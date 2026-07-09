"Тремоло" на Волге: лето, музыка и 3 тысячи сердец в унисон

Жаркий июль на берегах Волги в этом году ознаменовался событием, которое уже успело стать визитной карточкой региона. С 3 по 5 июля Тольятти в 19-й раз принял фестиваль музыки и искусств "Тремоло". Для тех, кто следит за афишей не первый год, это название давно стало синонимом атмосферы, где сливаются воедино природа, музыка, живопись, театральность.

Чтобы понять особенность фестиваля, стоит вспомнить историю. Почти два десятилетия назад организаторы решили создать в Тольятти пространство, отличающееся от привычных концертных залов. Уникальность "Тремоло" — в его неразрывной связи с местом силы. Это летняя веранда с захватывающей панорамой на Жигулевские горы и водные просторы Куйбышевского водохранилища. Марафон концертных событий собирает самую разную публику. В разные годы здесь проходило от трех до пяти вечеров — от камерных концертов до спектаклей. Эта концепция позволяет каждому зрителю найти "свою" волну.

Первый аккорд: джаз и счастье на глазах у всех

Вечер под названием "Я буду петь тебе как Фрэнк" превратил берег Волги в подобие старого Нью-Йорка. Дмитрий Носков, певец и автор саундтреков к кинофильмам, представил зрителям аранжировки золотого репертуара Фрэнка Синатры. Его партнером по сцене выступил оркестр под управлением Сергея Богданова — один из ведущих джаз-бэндов страны.

Трогательной нотой этого вечера стала еще одно событие. Прямо в разгар действа, перед тысячами зрителей, развернулась своя драматургия. Молодой человек по имени Михаил набрался смелости и сделал предложение руки и сердца Екатерине. Ее решительное "Да!" потонуло в овациях зала, сделав этот концерт памятным для всех присутствующих.

Вторая волна: ритмы Аргентины на Волге

Второй день был посвящен магии танго. Специально для "Тремоло" была подготовлена программа "История танго" — от хабанеры до дерзких современных импровизаций. На сцену вышли мастера своего дела: петербургский квинтет Orquesta Primavera и чемпионы по бальным танцам Игорь Соколов с Татьяной Симоновой, чьи движения завораживали отточенностью движений и страстью. Внимания заслуживало и выступление аргентинского тенора, солиста Мариинского театра Карлоса ДʼОнофрио. Как носитель национальной традиции он рассказывал историю жанра, а также исполнял аргентинские и итальянские песни. Карлос, впервые увидевший место действия, был поражен красотой локации. По его словам, он нашел "настоящий рай", открывающийся с волжского берега.

Гранд-финал: опера под открытым небом

Кульминацией фестиваля 2026 года стала финальная программа "Опера. Чувства. Природа". Симфонический оркестр "Русская филармония" под управлением маэстро Фабио Мастранджело, а также солисты Ольга Толкмит ("Геликон-опера") и Василий Ладюк (заслуженный артист РФ, Большой театр) погрузили публику в мир Чайковского, Пуччини и Верди. Вокалисты проживали судьбы своих героев в знаменитых ариях и дуэтах, заставляя зрительный зал замереть в абсолютной тишине. Гром аплодисментов и овации стоя — так провожали артистов под звездным небом. Особенно впечатлили фрагменты из опер "Богема", "Тоска" Пуччини, а также опер композиторов-веристов Леонковалло и Масканьи.

Что нового и взгляд в будущее

фото предоставлено организаторами фестиваля

Как и ранее, визуальное сопровождение стало полноценной частью фестиваля. На променаде и в зале работали пять художниц-иллюстраторов, создавая портреты зрителей и зарисовки артистов прямо в моменте. Их работы сформировали живую экспозицию, синхронизированную с атмосферой концерта.

Также в отдельном зале развернулась выставка "Опера. Чувства. Природа", где художники Игорь Панов, Асия Петрова и Милана Лященко представили свои полотна. Новинкой этого сезона также стала "Модная галерея Тремоло".

Профессиональные фотографы ловили стильные образы гостей, их снимки войдут в историю фестиваля, а самые яркие персоны получат статус амбассадоров "Тремоло".

В антракте заключительного концерта художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело пообщался с журналистами и приоткрыл завесу тайны над грядущим, юбилейным XX фестивалем. По словам маэстро, в следующем году организаторы намерены расширить хронометраж до шести вечеров. В числе ключевых планов —постановка оперы П. И. Чайковского "Иоланта" силами оркестра и солистов Музыкального театра имени Ф. Шаляпина из Санкт-Петербурга. Мастранджело признался, что проект этот достаточно дорогостоящий и амбициозный, но при благоприятных условиях все вполне реализуемо.

"Я благодарен всем, кто создал этот праздник искусства! Артистам, зрителям, команде фестиваля и, конечно же, партнерам. И особенно ПАО "КуйбышевАзот", которое поддерживает "Тремоло" уже много лет. Именно эта стабильность позволяет проводить фестиваль год за годом. Он уже стал частью культурного ландшафта региона: зрителям дарит встречи с высоким искусством, а молодым талантам — возможность проявить себя. Едва закрыв 19-й фестиваль, мы приступили к подготовке юбилейного сезона 2027 года. Уверен, он получится масштабным и ярким", — подытожил автор идеи и директор фестиваля "Тремоло" Алексей Возилов.