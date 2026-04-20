В Тольяттинской филармонии выступит виолончелистка Мария Зайцева

В субботу, 25 апреля, в Тольяттинской филармонии в рамках программы Министерства культуры России "Всероссийские филармонические сезоны" будет звучать виолончель лауреата международных конкурсов Марии Зайцевой.

Ей всего двадцать пять, а она стипендиат Фонда Мстислава Ростроповича и уже "свой" музыкант в Мариинском театре, в Большом, Рахманиновском и Малом залах Московской консерватории, в Московском международном доме музыки, Концертном зале им. П. И. Чайковского, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Ее восторженно принимали в Нидерландах, Испании, Литве, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Эстонии, Азербайджане, Казахстане.

Девушка с сильным характером и любимой виолончелью — серебряный призер международного конкурса виолончелистов имени Антонио Янигро в Загребе — 2020, победитель международного конкурса виолончелистов им. С. Кнушевицкого в Саратове — 2022. В 2022 Мария получила в Уфе первую премию и специальный приз Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, а в 2024-м отмечена первой премией и призом зрительских симпатий Международного музыкального конкурса ARD в Мюнхене. На XVII Международном конкурсе им. П. И. Чайковского (Москва — Санкт-Петербург, 2023) была удостоена II премии и серебряной медали.

Симфонический оркестр Тольяттинской филармонии под управлением Игоря Мокерова и Мария Зайцева подарят слушателям интересный слушательский и эмоциональный опыт. В концерте прозвучат: А. Копланд. Фрагменты из балета "Родео"; С. Барбер. Концерт для виолончели с оркестром; Дж. Адамс. "Танцы председателя" из оперы "Никсон в Китае"; Дж. Гершвин. "Американец в Париже".